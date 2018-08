La orquesta del Concertgebouw despide a su director, acusado de comportamiento inadecuado

La Orquesta del Concertgebouw (Ámsterdam) ha rescindido este jueves el contrato a su director titular, el italiano Daniele Gatti “por conducta inapropiada”. El nombre del músico apareció en un artículo publicado el pasado 26 de julio por el rotativo The Washington Post donde se describía “el acoso registrado en el mundo de la música clásica”, a escala internacional. Gatti era citado por haber intentado, supuestamente, “tocar y asaltar a dos cantantes en Chicago y en Italia, en1996 y 2000, respectivamente”. La dirección del Concertgebouw admite el malestar creado por dicha noticia, y desvela que varias de las componentes femeninas del conjunto “han vivido momentos inapropiados con Gatti, dada su posición”. El despido tiene efecto inmediato.

Todos los conciertos contratados con el director serán cubiertos por otros músicos, y Gatti, nacido en Milán hace 56 años, se ha disculpado. Ha contratado para ello los servicios de una empresa de publicidad estadounidense, The Reputation Doctor, a través de la cual que ha emitido una nota “pidiendo perdón a todas las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, por si las hubiera molestado”. El músico añade que en el futuro “vigilaré mi comportamiento”. La dirección del Concertgebouw no ha reaccionado hasta ahora porque quería “analizar la situación con sumo cuidado”, según sus portavoces. Gatti llevaba desde 2014 al frente del conjunto -el séptimo director desde 1888, fecha de su fundación- y su reacción ante la denuncia publicada en The Washington Post fue inmediata. “Siempre que me he acercado a otra persona ha sido convencido de que era correspondido. Los hechos denunciados se remontan al pasado. Si molesté a alguien, me disculpo”.

Este fin de semana, ya con ayuda de la firma de relaciones públicas, ha sido más explícito. “Lo siento de veras, desde el fondo de mi corazón. A todas las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, en especial aquellas que no haya mostrado el debido respeto [les aseguro] que a partir de ahora seré más consciente de mi comportamiento, y de mis relaciones con las mujeres, jóvenes y mayores. Para asegurarme de que nunca se sientan incómodas, en particular en el mundo de la música clásica”.

Gatti ha sido director principal de la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia (Roma), y director musical de la Orquesta del Teatro Comunale (Bolonia). También ha actuado en calidad de director invitado en la Royal Opera House, Covent Garden (Londres). La orquesta del Concertgebouw es una de las más famosas del mundo y entre sus titulares hay figuras tan legendarias como su acústica: Willem Mengelberg y Bernard Haitink, entre ellos. Gatti debutó en Holanda como director en 2004, y aseguró haberse entendido “enseguida y con fuerza, en el plano musical”, con el resto de sus colegas. En 2013, la orquesta pidió apoyo financiero al Gobierno para poder mantener su calidad. La especialidad de Gatti es el “repertorio romántico tardío y de principios del siglo XX”, según explicó la dirección al contratarle, y obtuvo el favor de los músicos. Tienen voz y voto a la hora de elegir a su director, pero ahora, sus críticas han sellado la marcha.