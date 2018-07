Hallada en una cesta para el pan la primera maqueta de David Bowie

A los 16 años, David Bowie todavía no era el Duque Blanco pero ya tenía su primera banda: The Konrads. El músico tocaba el saxo, hasta que un día, tras un accidente que sufrió el cantante, se puso ante el micrófono. Interpretaban versiones de rock and roll y actuaban en bodas y reuniones familiares, hasta que su agente Eric Easton, quien también trabajaba con The Rolling Stones, les invitó a participar en una audición de la discográfica Decca. Así que, en un pequeño estudio en Modern, al sur de Londres, comenzaron a grabar una maqueta. Allí, el baterista y manager de la banda, David Hadfield, decidió que tocaran la canción I Never Dreamed y que Bowie sería el más indicado para cantarla. Así se produjo la primera grabación de estudio de una canción entonada por David Bowie en 1963. La cinta, que se perdió durante décadas, acaba de reaparecer y será subastada en septiembre, según informó hoy en un comunicado la empresa Omega Auctions, que se encargará de la puja.

Justamente Hadfield fue quien anunció el descubrimiento de la grabación. Mientras se mudaba de casa, la encontró escondida en una cesta para pan vieja que había pertenecido a su abuelo, junto con fotografías, bocetos promocionales, cartas, billetes, entre otros recuerdos. Omega Auctions será la encargada de mover el martillo en septiembre de este año en Newton-le-Willows: el precio de salida se colocará en 11.000 euros.

La discográfica descartó entonces a The Konrads y, meses después, Bowie abandonó la banda por diferencias creativas. El músico empezaría entonces el camino para transformarse en un icono de la música del siglo XX. Bowie falleció en enero de 2016, debido a un cáncer, dos días después del lanzamiento de su 25º álbum de estudio, Blackstar.