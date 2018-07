Sigue en directo los conciertos del FIB en EL PAÍS

Arranca la 24ª edición del Festival Internacional de Benicássim y una oleada de jóvenes toman por unos días el pequeño municipio castellonense. En la primera jornada del festival podrás disfrutar en directo y de forma gratuita de algunos de los conciertos más destacados del cartel en la página web de EL PAÍS, incluidos los de cabezas de cartel como la banda británica Two Door Cinema Club o el rapero texano Travis Scott.

La formación norirlandesa continúa inmersa en la gira de su álbum Sideshow, pero su gran momento sobre las tablas se producirá cuando se escuchen los primeros acordes de su legerandaria canción. Por su parte, Scott pondrá a prueba o a danzar, según se mire, a los oídos más urbanos del FIB. El peso de la estrella del trap estadounidense está en la misma línea que otros míticos como The Killers, aunque pese a muchos. Este festival ha cambiado mucho.

También se emitirán los conciertos de Everything Everything, la banda de Newcastle creadora del sencillo Distant Past, que se hizo mundialmente famoso al formar parte del videojuego FIFA 16. Nothing But Thieves inaugurará la cobertura de EL PAÍS, presentando su álbum Broken Machine.