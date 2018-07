La soprano Betty Garcés pone su voz al servicio de los clásicos

La Soprano Betty Garcés, la cantante lírica colombiana más reconocida internacionalmente, se encuentra en España donde ha presentado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, dentro de su famoso Corral de Comedias, considerado único en su género en Europa, Siglo de Oro en las dos Orillas. Siete canciones basadas en textos de Lope de Vega, Luis de Góngora, San Juan de la Cruz y Quevedo y compuestas musicalmente por Turina, Granados, Mompou, Toldrá y Guastavino. Además, Garcés, acompañada por el director musical y pianista Alejandro Roca, ofreció el estreno mundial de dos piezas del joven compositor colombiano Pedro Felipe Ramírez con textos de Sor Juana Inés de la Cruz.

Garcés entusiasmó al público con su especial talento, una potente voz redonda y un timbre lleno de calidez, características que parecían hechas a medida para el repertorio ofrecido. Estos mismos temas los ofrecerá mañana en la sala de ensayos del Teatro Real, en un recital organizado por la Embajada de Colombia, para gentes de la cultura y prensa especializada, aunque Garcés ampliará la propuesta con canción alemana, canción colombiana culta, arias de ópera de Puccini, Verdi y Cilea.

“Ha sido una delicia descubrir a estos poetas desde otra óptica y profundizar en ellos de manera que han tocado mucho mi corazón, al margen de que descubrir el Festival de Almagro ha sido toda una revelación”, señaló Garcés de su trabajo con esta muestra, algo que hay que enmarcar en el empeño del director del festival, Ignacio García, que quiere remarcar la importancia del barroco en los dos continentes, ya que cree que es una gran pérdida no conocer a los autores del siglo XVII “de la otra orilla”.

Especialmente entusiasmada se mostraba la soprano con el estreno absoluto de las piezas de Ramírez: “Es como si se hubiera hecho un guante a la medida, son perfectas para mi voz, y el compositor ha cuidado que tuviera que ver con mi registro, además de sor Juan Inés de la Cruz, cuya historia me parece impresionante y me he sentido muy inspirada abordando estas canciones “

Garcés, formada musicalmente en Cali, Alemania y Nueva York, ha participado en numerosos recitales, conciertos y producciones de ópera en escenarios de los cinco continentes y a sus 34 años es solicitada para abordar muy diferentes roles operísticos.