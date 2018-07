El Niño de Elche en las Furious Sessions

La primera vez que el Niño de Elche vino al estudio no lo conocía. No sabía nada de él, excepto que algunos amigos me habían hablado muy bien de lo que estaba haciendo y que debía echarle una oreja.

Esa vez, hará unos dos años, se trataba de una colaboración del ilicitano con Jose Domingo, uno de los artistas más interesantes del panorama catalán aun por descubrir por el gran publico.

En el estudio lo teníamos ya todo listo. Francisco Contreras llegó y se puso a calentar la voz ante el micro mientras yo iba cogiendo niveles. Ahí ya me quedé impresionado por el catálogo de sonidos que este hombre estaba haciendo llegar al control, desde el canto gutural mongol al flamenco, pasando por un toda una cartera de voces pequeñas, grandes, estridentes y susurros. Pintaba bien y así quedó reflejado en el single Me dejo llevar, un viaje narcótico dibujado por la intuición innata de Domingo para crear atmosferas iluminadas por sus sinuosas melodías.

Comprometido, polémico y con un talento artístico de altura, El Niño de Elche ha puesto el flamenco patas arriba con su visión heterodoxa del genero, la música y por extensión, el arte en general.

El Niño de Elche (derecha) y Raúl Cantizano (izquierda). Bernat Rueda.

Sus colaboraciones multidisciplinares con artistas como Kiko Veneno, Martirio, los vj’s Los Voluble, los postrockeros Toundra, el rapero El Coleta o Israel Galván, bailaor de vanguardia con el que presentó su performance la semana pasada en el Sonar, han hecho de Contreras uno de los artistas más poliédricos e interesantes del panorama nacional.

En esta ocasión Niño de Elche se acompaña unicamente de la guitarra de Raúl Cantizano y nos regala ‘La Farruca‘, un tema con letra del escritor catalán de etnia gitana Juli Vallmitjana i Colomines y que vuelve fresca 100 años después de haberse escrito.

La canción forma parte del último trabajo de Contreras, “Antología del cante flamenco heterodoxo”, una colección de 27 canciones en las que Niño de Elche hace honor al título del disco.