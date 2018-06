Cinco series que no te puedes perder en julio y agosto

- Bron (El puente)

La historia de esta serie, una de las principales representantes del boom de la ficción televisiva nórdica de los últimos años, arrancó con la aparición de un cadáver en la frontera entre Suecia y Dinamarca, en el puente que une los dos países. Saga, detective de Malmo con síndrome de Asperger, y Martin, detective de Copenhague, con personalidades muy diferentes, tuvieron que colaborar para resolver el caso de esa temporada, que cada vez se volvía más personal para los dos. La colaboración entre los dos países se repitió en las siguientes entregas, que se adentraban en otros casos diferentes, y que mantuvieron a Saga como elemento común. En la temporada final, los detectives tendrán que afrontar la investigación en torno al asesinato de una mujer cuyo cuerpo aparece bajo el puente de la isla de Pepparholm, a medio camino entre Malmo y Copenhague.

¿Por qué no te la puedes perder? Esta serie suecodanesa que arrancó en 2011 se despide para siempre tras lograr mantener el excelente nivel de su primera entrega en las siguientes tandas de episodios, incluso cuando el cambio en uno de los protagonistas hacía temer lo peor. Afortunadamente, además de excelentes guiones, Bron cuenta con uno de los grandes personajes de los últimos tiempos, la detective Saga Norén, interpretada por Sofia Helin.

¿Dónde y cuándo verla? La última tanda de capítulos y las anteriores temporadas ya están disponibles en AXN Now para los clientes de Vodafone TV.

- Heridas abiertas

La reportera Camille Preaker, tras pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico, regresa como enviada especial a su ciudad natal para cubrir el asesinato de una niña y la desaparición de otra. Mientras trata de poner en orden su pasado y su conflictiva relación con su dominante madre, su padrastro y hermanastra, descubre conexiones en su traumática infancia —incluida la temprana muerte de su hermana pequeña— con la vida de las jóvenes víctimas. La historia adapta la novela homónima escrita por Gillian Flynn, autora de Perdida.

¿Por qué no te le puedes perder? La gran novedad de HBO en la temporada estival viene cargada de grandes nombres en sus filas. Tiene como protagonista a la actriz cinco veces nominada al Oscar Amy Adams. Patricia Clarkson es la encarada de dar vida a su madre. Y Jean-Marc Vallée, director de Big Little Lies, se pone detrás de las cámaras de los ocho capítulos. Todos ellos y el intrigante punto de partida la convierten en una de las grandes esperanzas de este verano televisivo.

¿Dónde y cuándo verla? La miniserie de ocho capítulos arranca en HBO España el 9 de julio.

- Better Call Saul

El camino de transformación del abogado Jimmy McGill en el chanchullero Saul Goodman sigue firme. La serie viaja a los antecedentes de uno de los secundarios más emblemáticos de Breaking Bad para seguir indagando en el universo creado por Vince Gilligan. El final de la temporada pasada apuntaba a un giro definitivo en la vida de Jimmy mientras que el mundo de Los Pollos Hermanos entrará más en acción en una tanda de capítulos más oscuros que los anteriores.

¿Por qué no te la puedes perder? Según avanza en su narración, el universo de Breaking Bad está cada vez más presente en Better Call Saul, como ya se comprobaba en la tercera temporada. Los nuevos capítulos parece que acentuarán esas conexiones en una serie que ha logrado encontrar su propio tono y que, en realidad, funciona mejor cuanto más se aleja de la serie madre. Para alimentar precisamente el interés de los seguidores de Breaking Bad en este spin off, Vince Gilligan ya ha adelantado que en la nueva temporada nos encontraremos con otro personaje importante de la ficción original. En la anterior entrega ya hizo aparición Gus Fring. ¿A quién le tocará el turno?

¿Dónde y cuándo verla? La cuarta temporada arranca en Estados Unidos el 6 de agosto y llegará a Movistar + muy poco después (aún sin fecha confirmada).

- (Des)encanto

Dreamland es el ruinoso mundo medieval en el que transcurre la acción de esta serie de animación para adultos que sigue las aventuras de Bean, una joven princesa a la que le gusta demasiado el alcohol, Elfo, su enérgico compañero, y Luci, su demonio personal. En su camino, este trío se cruzará con seres de todo tipo, desde ogros hasta arpías, trolls, duendes o diablos.

¿Por qué no te la puedes perder? La expectación en torno a esta historia está justificada por su creador, Matt Groening. El responsable de los imperecederos Simpson y Futurama estrena nueva serie, y eso ya por sí mismo es todo un acontecimiento. De su contenido solo se ha podido ver un pequeño avance que deja intuir lo poco políticamente correctos que serán sus personajes y lo irreverente de su contenido. Ahora habrá que ver si la realidad está a la altura de las altas expectativas que se han creado.

¿Dónde y cuándo verla? El 17 de agosto Netflix estrena la primera temporada.

- Jack Ryan

Jack Ryan es un prometedor analista de la CIA que cree haber encontrado un patrón en las comunicaciones terroristas. Cuando su nuevo jefe comprueba que así es, recurre a él para la que será su primera misión de campo. Los acontecimientos le pondrán en el centro de una peligrosa conspiración con un nuevo tipo de terrorismo que amenaza con la destrucción a nivel mundial.

¿Por qué no te la puedes perder? John Krasinski es el quinto actor que da vida a este personaje creado por el escritor Tom Clancy y su salto al primer plano en la televisión después de haber participado en la versión estadounidense de The Office. En esta ocasión, la historia no está basada en ningún libro en concreto de Clancy, sino que Carlton Carlton Cuse (Perdidos, Bates Motel) y Graham Roland (Fringe, Prison Break) han creado su propia reinterpretación del personaje, trasladándolo al mundo actual y con la factura que podría tener una gran producción cinematográfica de acción.

¿Dónde y cuándo verla? El 31 de agosto se estrena en Amazon Prime Video.