De camino a la Feria del Libro me hago una apuesta: ¿cuánto tiempo tardaría en encontrar un libro de teatro sin consultar mi chuleta de casetas especializadas? Veamos. Me interno en la hilera a la altura del puesto número 100 y mi mente cartesiana me obliga a caminar en el sentido en el que avanzan los guarismos: 101, 102, 103, 104… Novelas, libros de autoayuda, novelas, historia, clásicos, libros para niños, historia, autoayuda, libros para niños, cómic, libros para niños, novelas, libros para niños, novelas, libros para niños. Me siento tentada de pararme a comprar un libro para mi hija, pero mi yo sensato me recuerda mi misión: libros de teatro, libros de teatro, libros de teatro. Nada. Ni rastro.

Por fin, en la caseta 184, se exhibe orgulloso un estante repleto de títulos teatrales. Qué poderío, Antígona, aquí están reunidas casi todas las obras que he visto estrenarse esta temporada y también muchas que me he perdido: Alfredo Sanzol, Miguel del Arco, Alberto Conejero, Ron Lalá, María Velasco, Lucía Carballal, Juan Carlos Rubio, Yolanda García Serrano, Antonio Rojano, Nando López… Antígona es el nombre de la editorial que las publica, no vayan a pensar que de tanto ir al teatro me ha dado por hablar con mitos griegos. Y ahí está una de sus fundadoras, Conchita Piña, la mujer más venerada por los dramaturgos patrios, amorosa, consejera, todos la adoran, ella los adora a todos.

“Fíjate en esos adolescentes”, me advierte Conchita. Se refiere a dos chicos y una chica que están plantados ante la caseta contemplándola como si fuera el escaparate de la sede central de Apple. ¿Qué miran? A la chica le hacen los ojos chiribitas. Al fin se lanza sobre un libro de solapa azul celeste. ¡La llamada! Claro, tenía que ser La llamada, el musical de Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, un fenómeno entre los más jóvenes, cinco temporadas lleva en Madrid, con tal éxito que también se ha hecho película. ¿Has visto la obra?, le pregunto a la joven. “No, la película. Diez veces”, me responde.

Me siento un poco decepcionada con la respuesta de la chica, la verdad, pero Conchica me consuela asegurándome que este año está vendiendo más que nunca entre los jóvenes. No solo La llamada, sino también otras obras que conectan directamente con sus inquietudes. “Las de Nando López, por ejemplo, sobre todo La edad de la ira y #malditos16”, dice. Vaya, eso es una sorpresa. Si ya es difícil encontrar lectores de teatro (que no tengan nada que ver con la profesión), más raro parece hallarlos entre los adolescentes. “No te creas -me rebate Conchita-. Cada vez vienen más personas buscando una obra concreta que vieron y les gustó. Así pueden revivir la experiencia leyéndola. O buscan títulos de autores a los que siguen pero que no pudieron ver en su estreno”.

Sigo mi paseo. Pocos números después, en la caseta 193, encuentro algún título teatral entre las colecciones de Funambulista. Strindberg, Lorca, Ibsen. “Se venden a cuentagotas, como todos los clásicos, pero nunca dejan de venderse”, me dice el librero que atiende el puesto. Lo mismo me dirán más adelante, en la caseta 270, de los clásicos de Cátedra.

Estoy agotada y, de momento, solo he visto una buena concentración de libros teatrales en una caseta. Olvido mi apuesta y saco la chuleta. Me voy directamente a la 256. Una maravilla La Uña Rota. Preciosas ediciones de autores nada convencionales, Angélica Liddell, Rodrigo García, Pablo Gisbert. ¿Les habrá venido bien que justo estos días hayan estrenado los tres en los Teatros del Canal? “Desde luego que sí. Mucha gente que se quedó sin entradas vino a comprar”, asiente Mario Pedrazuela, uno de los socios de la editorial. Me divierte particularmente la edición de la última obra, Evel Knievel contra Macbeth na terra do finado Humberto de Rodrigo García: al final de cada acto hay un código de barras para el móvil que te lleva a un vídeo relacionado con la puesta en escena de la obra.

En la caseta de La Uña Rota están también las Obras Completas de Juan Mayorga. Y también la última que ha escrito, que por cierto se estrenó anteayer, Intensamente azules, que no es en realidad una obra de teatro, es un monólogo ilustrado, con dibujos de Daniel Montero Galán, un género único inventado por estos dos artistas. Allí estuvieron el domingo pasado los dos firmando libros sin parar. Para que luego digan que el teatro no se lee, aunque es verdad que algo habrá tenido que ver que a Mayorga le acaben de dar un sillón en la RAE.

Llamo a Mayorga por teléfono para que me cuente su experiencia en la feria, está ensayando pero me devuelve la llamada por la noche. Siempre amable Mayorga. “He ido ya varios años a firmar a la feria y me he dado cuenta de que la gente que se acerca a pedir la firma lo hace en realidad para comunicarme algo, una experiencia suya que tiene que ver con algo de mi obra o algo de ella que le ha marcado. Eso me resulta muy grato, me hace feliz”, me confiesa Mayorga.

En mi chuleta solo queda una caseta, la 331, Fundamentos. Ahí están los manuales más codiciados por los estudiantes de teatro (Stanislavski, Layton, Donnellan), pero también títulos de obras recientes y compendios muy especiales. “Por ejemplo, este año estamos vendiendo muy bien la recopilación que acabamos de sacar de Teatro lésbico, no había nada de este tipo en el mercado y llama la atención”, me explica Paula Serraller. ¿Pero esto lo compra espontáneamente gente que pasa o profesionales que vienen directamente a eso? “Generalmente, profesionales. No nos engañemos, no hay costumbre de leer teatro, no sé por qué, la verdad, porque es divertido. Es una lectura amena, muy ágil, mucho más fácil de leer en el metro, por ejemplo, que una novela”, asegura Paula. Tomo nota. Siguiente propósito: leer una obra de teatro en el metro de vuelta a casa.