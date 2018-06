El Resurrection Fest ya tiene horarios

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2018, que se celebra del 11 al 14 de julio, ha publicado todas las citas del que es el evento heavy metal más importante de España. El festival gallego tenía el reto de encajar a más de cien bandas en cuatro días y cuatro escenarios. Han intentado que “las solapaciones fuesen lo menos dolorosas posible” y han distribuido a los pesos pesados del cartel para que los asistentes no tengan que elegir entre uno u otro. Así, el jueves 12 de julio actuará Ghost (00.45), el viernes 13, Megadeth (20.25) y Scorpions (23.00); el sábado 14, Kiss (23.00) y Exodus (1.50).

“Cuadrar a cien bandas en nuestros cuatro escenarios, con las particularidades logísticas de cada banda es muy complejo, pero a falta de algún posible cambio de última hora, hemos conseguido al fin tener los horarios al completo con bastante antelación”, ha comunicado la organización del festival. Esperan que más de 85.000 personas de 30 países diferentes acudan a Viveiro (15.600 habitantes) para disfrutar de algunos de los grupos más populares del rock duro y el heavy metal.

ampliar foto Cartel con los horarios del Resurrection Fest 2018.

El elenco de músicos de esta decimotercera edición incluye a grupos de deathcore como Thy Art Is Murder o Oceans Ate Alaska; de hardcore estarán Sick Of It All o los barceloneses Bellako, del punk rock los madrileños Sugus y muchas otras bandas como Ministry, At The Gates o Los Chikos del Maíz.

Este año el Resurrection Fest ha realizado cambios en los nombres de los escenarios ya que en anteriores ocasiones causaban confusión a los asistentes. Ritual Stage pasa ahora a ser el escenario 2 (de metal) y el Chaos Stage el escenario 3 (la carpa, de hardcore y punk).

Los horarios tienen un agujero el sábado 12 de julio a las ocho de la tarde, donde solo aparece el grupo Crystal Lake. La organización ha tomado esta decisión para no interferir en el homenaje que los vecinos de Viveiro realizan todos los años a los náufragos de Celeiro, parroquia en la que se ubica el festival.

Las entradas están disponibles a partir de 12 euros.