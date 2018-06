El rapero C. Tangana insulta a Felipe VI en el Primavera Sound

El músico Antón Álvarez Alfaro, conocido como C.Tangana, ha insultado al Rey Felipe VI y criticado la monarquía y la democracia representativa durante una rueda de prensa del festival Primavera Sound. "El Rey es un gilipollas (...), y que me metan en la cárcel al mí", dijo el rapero, que hizo estas declaraciones en apoyo a Valtonyc, quien huyó de España tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas. El vídeo se ha viralizado este sábado en las redes sociales.

"El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones, la que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí", afirmó el rapero durante la rueda de prensa de apertura del Primavera Sound —que se celebra este fin de semana en Barcelona—, en la que se encontraba junto a los músicos Bad Gyal y Young Beef.

El rapero respondió así al ser preguntado, a raíz del caso de Valtonyc, sobre sus expectativas, como creador en España en 2018, respecto al futuro. "La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no sé cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones, para proteger a los campesinos, ¿sabes lo que te digo?", ha respondido el músico. "Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional. Y dentro de poco, la democracia representativa, también, porque no hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones", dijo.

"Y si tienes algún problema con los insultos, a todo el mundo nos insultan, y la vida es así, lo tienes que afrontar como lo afrontamos todos", añadió el músico. "Yo soy un personaje público, y a mí también me insultan, y yo hago algo, por lo menos. Tú no estás haciendo algo. Si este es el problema con el Rey, tú no estás haciendo nada, no sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático, no eres mi Rey ni eres el Rey de nada", dijo, aludiendo a Felipe VI.

Las declaraciones de C.Tangana no acabaron ahí. "Si tienes algún problema con eso", continuó, también en referencia al Rey, "lídialo tú". "Es que no tiene ninguna legitimidad, es que nadie lo ha elegido, es que no tiene que estar ahí, entonces me da igual que sea Valtonyc, o Evaristo el otro día, al que pararon por letras que lleva 30 años cantando, uno de los tíos que mejores canciones ha hecho en la historia de las canciones populares de España, de las mejores letras que hay".

"El PP acaba de ser condenado por ser unos putos corruptos, que hablen con esa peña, que está demostrado por un juez, que no vengan a hablar de lo que dicen chavales que no tienen ninguna idea. Al final Valtonyc no es ningún lumbreras, es un chaval que no tiene puta idea, no es un presidente del Gobierno que ha estado robando a la peña, es un chaval que está haciendo música y subiéndola a Internet", zanjó el rapero.