DEDE Dirección: Mariam Khatchvani. Intérpretes: Natia Vibliani, George Babluani, Girshel Chelidze, Mose Khachvani. Género: drama. Georgia, 2017 Duración: 97 minutos.

Un grupo de hombres regresa del frente de la guerra civil georgiana al remoto pueblo de Ushguli. En el interior de uno de los vehículos, dos excombatientes conversan: uno de ellos va a reencontrarse con su prometida a pocos días de la planificada boda; el otro espera volver a cruzarse con quien le robó el corazón durante los días de contienda. Aunque ellos no lo saben, están suspirando por la misma mujer. Para la debutante Mariam Khatchvani, directora de Dede, la tragedia implícita en este punto de partida es solo una consecuencia particular de un problema más grande: el asfixiante peso de la tradición en una comunidad donde lo femenino no posee ningún margen de maniobra para transformar su destino. No es fácil llevarse bien con una película como Dede, que, en ocasiones, parece privilegiar su tesis por encima de la construcción de las identidades de sus personajes, pero Mariam Khatchvani sabe cómo ir desmontando, sin prisas, las reservas del espectador para demostrar que, bajo la superficie, había espacio para que se manifestaran las ambigüedades de lo humano.

La acción transcurre en un 1992 que, en realidad, parece una estación tardía de la Edad Media, con sus guerreros volviendo del campo de batalla y las mujeres, con la subjetividad y el deseo convenientemente negados, reducidas a mera mercancía. Khatchvani cuenta su historia a golpe de violentas elipsis, que obligan al espectador a tomar pie en diversos puntos del relato. Avanzado el metraje, Dede cede la voz a un personaje que verbaliza el fundamento racional de una tradición (la supervivencia), al tiempo que cuestiona su preservación. La tragedia de cámara era, en efecto, solo el punto de partida de una película que acaba desvelando el funcionamiento de un microuniverso, ahondando en sus sombras, pero también encontrando las frágiles luces del afecto.