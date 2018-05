Suspendida la corrida de San Isidro por la lluvia

El festejo vigésimo primero de la feria de San Isidro ha sido suspendido por decisión unánime de los tres matadores a causa del mal estado que presentaba el ruedo de la plaza por el agua caída en las últimas horas.

Así se anunció por la megafonía de la plaza, pasados unos minutos de las siete de la tarde, hora prevista para el comienzo de la corrida, y cuando los tendidos no estaban ocupados ni en la mitad del aforo. Aunque en ese momento lloviznaba ligeramente, numerosos charcos poblaban el piso de la plaza, motivado no solo por lluvia, sino porque la empresa no había colocado los plásticos que, en estos casos, impiden la formación de barro.

La corrida anunciaba toros de Partido de Resina, una de las 11 ganaderías toristas de esta feria, y la terna de toreros estaba compuesta por Sánchez Vara, que sustituía a Ricardo Torres, que causó baja por enfermedad, Javier Castaño y Thomas Duffau.

Momentos antes de la hora prevista para el comienzo, las cuadrillas salieron al ruedo para inspeccionarlo y pudieron comprobar cómo las zapatillas se hundían en el barro. A continuación, decidieron suspender el festejo, con el visto bueno de la autoridad. Algunas fuentes consultadas por este periódico relacionan los charcos con la reducción de la pendiente del ruedo de la plaza, llevada a cabo el año pasado por exigencias de Morante de la Puebla, y que ha obstaculizado el drenaje del agua de lluvia. Como se recordará, el torero sevillano no está anunciado en la feria de San Isidro de 2018. Estos hechos no impiden que hayan circulado distintas conjeturas sobre las causas de la suspensión.

Llamó la atención, en primer lugar, que no se colocaran los plásticos, práctica habitual y necesaria en caso de amenaza de lluvia. A este respecto, Ignacio Lloret, representante de la empresa Plaza1, dirigída por Simón Casas, rechazó de forma tajante en los micrófonos de Movistar, que la empresa hubiera tenido el más mínimo interés en la suspensión, y aclaró que no se colocaron los plásticos porque impiden que el suelo se seque y, en esta ocasión, ya estaba mojado desde la madrugada.

De cualquier modo, por las redes sociales han circulado informaciones referidas a las conversaciones subidas de tono que habían mantenido por la mañana representantes de la empresa y la autoridad sobre la oportunidad de la suspensión.

Por otro lado, llama la atención que una terna de toreros sin compromisos en sus respectivas agendas y necesitados prioritariamente de un triunfo para relanzar sus carreras, decidan suspender el festejo, lo que significa que el festejo ya no se celebrará. Sánchez Vara y Javier Castaño solo se han vestido de luces una tarde esta temporada, y el francés Duffau, que no torea en Las Ventas desde 2012, dos. Estos datos permiten sospechar que hayan podido recibir presiones empresariales para que se olviden de la corrida.

Un tercer apunte: ante la baja por enfermedad de Ricardo Torres, existe la posibilidad reglamentaria de que se pueda devolver el importe de la entrada. Aunque el dato se desconoce, es previsible que la devolución haya sido abultada, con lo que la empresa podría estar interesada en que el festejo no se celebrara y, consiguientemente, cobrar el seguro por suspensión a causa de la lluvia.

Y una pregunta final: ¿por qué no se ha aplazado la corrida en lugar de suspenderla definitivamente? En suma, no están claros los motivos exactos de lo sucedido con esta corrida torista, muy interesante sobre el papel, y que ya no será posible ver en esta plaza en la presente feria isidril.

Es de suponer, no obstante, que la empresa de Simón Casas se habrá comprometido verbalmente con los toreros anunciados en ofrecerles una oportunidad en los carteles previstos después de la feria. De otro modo, no se entiende la decisión adoptada, pues en tiempos no muy lejanos se han celebrado corridas en esta plaza con una situación meteorológica más grave que la de hoy.