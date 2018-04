“Cuanto más soez es el poder, más debes cuidar el lenguaje”

“Advertencia: Este libro es una obra de ficción. Nada de lo que narra sucedió en la realidad. Sus personajes no se corresponden con ninguna persona, viva o muerta (...)”. Así comienza la novela Salvaje Oeste. A continuación, desfilan por sus páginas empresarios y políticos que hacen negocios en el palco del Santiago Bernabeu; un presidente de Gobierno del “Partido Conservador” que por fin alcanza el poder tras rozarlo en las anteriores elecciones; un director de periódico adicto a calcetines llamativos; una alcaldesa tan taimada como popular; un periodista de vuelta de todo que investiga; una caja de ahorros que sigue a pies juntillas las órdenes gubernamentales; una televisión pública que hace lo mismo...

“Quería hacer una novela muy coral, para que la percepción fuera del poder total, no solo político”, explica Juan Tallón (Ourense, 1975), el autor de Salvaje Oeste que acaba de publicar Espasa. “Quería captar el momento en que la política se confunde con los negocios y el placer, y eso ocurre sobre todo cuando la economía pasa un buen momento. Al final, he construido un país en el que el poder está unido en una novela que transcurre en su mayor parte en Madrid. Hace tiempo que quería contar una historia de esplendor, hegemonía y finalmente declive. Podría ser sobre un personaje o de un clan, pero opté por un país”.

Para ello, el escritor gallego ha roto con su pasado, con sus libros literarios, sus referencias a César Aira, a Roberto Bolaño o Juan Carlos Onetti, para meterse en el fango de la complicidad política, económica y periodística.

¿Se ha documentado hablando con políticos, asesores, empresarios? “Ha habido un proceso de documentación para saber cómo ocurrieron las cosas, cuál era la lógica. Llegado el momento de escribir, hubo una desdocumentación. La realidad solo debía servirme de ejemplos, para luego seguir mis propias estrategias literarias. Un gran reto era que no acabase convirtiéndose en una crónica periodística. No hable con políticos ni empresarios, pero sí he tenido contacto con el mundo de la prensa y de la política y viví la época del poder en Galicia de Manuel Fraga y de José Luis Baltar [expresidente de la Diputación de Ourense] en mi provincia”, comenta.

Tallón, colaborador actual de EL PAÍS, entre otros medios, trabajó siete años como redactor en La Región de Ourense. También se dedicó un tiempo a la comunicación política en un departamento de la Xunta de Galicia y en otra etapa escribió discursos para el exministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño. Redacta también artículos sobre fútbol, aunque no sabe muy bien por qué, porque no se siente ningún experto, solo un aficionado al Atlético de Madrid, del que está abonado a pesar de vivir en Ourense. Lo dice de manera entrecortada, como intentando ocultar su timidez, mientras salpica sus respuestas con alguna ironía.

Su novela, de más de 600 páginas —“¿la pudiste leer toda?”, pregunta al periodista—, está repleta de juegos lingüísticos y ocurrencias, entre las narraciones descriptivas y los diálogos más propios de novela negra entre sus múltiples personajes. “Una decisión importante fue cómo iba a narrar unos escenarios cuando los personajes de las élites y de la corrupción tienden a cierta vulgaridad. De ahí la necesidad de cuidar la descripción, el tono narrativo, cuando más vulgar y soez es el mundo del poder, más cuidadoso debe ser el lenguaje para captarlo, en el que la corrupción acaba abriéndose paso”.

El humor, como en la mayoría de sus escritos, también está muy presente. “En todo momento he tratado de evitar precisamente la sátira, la farsa. Ahora bien, aun cuando los textos sean dramáticos es irrenunciable el ejercicio del humor y hay momentos que pueden ser hilarantes. Nuestra vida está cosida con esos materiales”.

Algunos materiales y personajes de la novela son muy identificables para el lector español. “La novela abarca 14 años. He huido de los referentes temporales porque me permitía mucha libertad y me permitía borrar pistas, aunque es inevitable que el lector recree e imagine quiénes son los correlatos de los personajes, aunque percibirá que muchos de ellos están hechos de muchas personas. Tal vez sea un encanto de la novela”.