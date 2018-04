La ópera rejuvenece en todo el mundo

No sobran las explicaciones. La incertidumbre generada en torno al proyecto de unión del Teatro Real y la Zarzuela lo merece. Por eso Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, compareció este jueves en la comisión de cultura del Congreso de los Diputados para explicar ampliamente el plan. Comenzó poniendo énfasis en las mentiras generadas: “No se trata de una privatización y se regirá bajo la ley 40/2015 del sector público”. En cuanto al perjuicio que según algunos causaría el plan a la zarzuela como género, Benzo insistió, no sólo en las obligaciones de defenderlo que el propio Real Decreto que lo pondrá en marcha contempla, también en el plan de defensa de la misma como patrimonio cultural que ha propuesto el Gobierno: “Es un plan para potenciarla”. En cuanto a los temas laborales fue meridiano: “No habrá ni un solo despido”. Para terminar, entonó un mea culpa: “No lo hemos comunicado bien, en primer lugar a los trabajadores”. Pero lamentó la cerrazón al diálogo que han mostrado los sindicatos y su decisión de promover los paros previstos en todo el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Los grupos, tanto el socialista, como el de Podemos y Ciudadanos le pidieron que incidiera en el consenso. Anduvieron tibios en sus críticas y raramente contundentes. “Señor Benzo, no venza, convenza”, pidió José Andrés Torres-Mora (PSOE), mientras que Eduardo Maura, de Podemos, lamentó las formas en las que se ha llevado y mostró preocupación acerca de una posible debilitación del Inaem. “Mi diagnóstico es pesimista, pero obtenga los apoyos necesarios”.