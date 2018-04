‘Radio Gaga’, la televisión que escucha

"Al final es un programa en el que dos señores se sientan a escuchar a gente que tiene algo que contar". Con esta frase resume Quique Peinado lo que es la esencia de Radio Gaga, el programa de #0 (Movistar +) que esta noche a las 22.00 estrena su segunda temporada. "La frase el mejor programa de la televisión también lo puedes poner", dice después el periodista. Un comentario que a lo largo de la emisión de la primera entrega fue muy compartido por multitud de espectadores a través de las redes sociales. "Es verdad que tiene la intimidad de la radio y la espectacularidad de la tele al mismo tiempo", apunta el guionista y cómico Manuel Burque, el otro presentador de un programa en el que ambos recorren España con una caravana que es un pequeño estudio de radio. En cada lugar que paran (durante un par de días) hablan con todo tipo de personajes. Una antena emite esas conversaciones y cualquiera que esté a menos de 300 metros de ella puede sintonizar Radio Gaga.

En esta segunda temporada, el programa —producido por Dlo/Magnolia— tratará historias relacionadas con adolescentes con anorexia, personas sin hogar, jubilados en Benidorm, conversos al islam, familias que viven el cáncer infantil o la vida de los cooperantes de la Fundación Vicente Ferrer en India. Historias que mezclan el humor con el drama de forma casi imperceptible y en el que los participantes se olvidan de las cámaras para centrarse en lo que cuentan, con todas sus emociones.

Radio Gaga es un programa que afecta, siempre con una sensación positiva final, al espectador. Un espacio que pretende no dejar indiferente a nadie y del que es difícil no sentir algo al terminar. Lo mismo que les pasa a sus copresentadores cuando terminan de rodar después de tres intensos días. "Te quedas un poco como la línea de fin de emisión, es muy agotador. Quique se quiere ir a ver a sus hijos lo antes posible y yo me quedo en casa como intentando transitar y recuperarme emocionalmente de todo lo vivido", cuenta Burque. "Y enfadado, porque de repente ves que tu vida es demasiado cómoda. Hay un choque entre tu realidad y las que acabas de vivir. Son seis semanas muy gratificantes, pero duras. Va todo a máximos, como si subes los niveles de todo, de frustración, de felicidad, de tristeza...", añade el cómico.

El paso de la primera a la segunda temporada le ha traído a los presentadores de Radio Gaga más experiencia para afrontar según qué situaciones. "Ya sabes escuchar, mides mejor los tiempos, sabes cuando puedes bromear, aunque ya lo sabíamos de manera natural, pero aquí arriesgas ya con mucha más seguridad", comenta Burque. "Nuestra obsesión es no joder el trabajo de las redactoras, aunque esa presión te la vas quitando poco a poco porque siempre al acabar vas a la redactora y preguntas, qué tal lo he hecho, y te dicen que bien".

Peinado y Burque cuentan que el éxito del programa son las historias, la gente que las cuenta y el equipo de producción, y que ellos poco tienen que ver. "Somos como mucho el 10% del éxito del programa, tirando muy alto", cuenta Peinado. "Y hay una responsabilidad, que es que lo vea gente. Por las historias y por los personajes que pasan por él. Es un programa humilde y ninguno de los dos se está haciendo rico haciéndolo. El propio programa inhibe eso, tú no puedes ir a destacar en este programa, no tiene sentido", finaliza Burque.