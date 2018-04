‘Fugitiva’, una huida hacia delante para Paz Vega

Aunque la historia de Fugitiva arranque en Ciudad de México, pronto la acción se traslada de esa gran urbe americana a la costa alicantina, en concreto a la localidad de Benidorm. “Es un sitio donde alguien realmente se puede esconder. Seguro que hay ahí escondidos algunos de los criminales más buscados”, aventura Paz Vega. La ciudad llena de rascacielos y de turistas en cualquier época del año es una protagonista más del thriller dramático que hoy arranca en La 1 (22.40). La serie, producida por Ganga —responsable de Cuéntame cómo pasó—,tiene un reparto que combina actores mexicanos, como Julio Bracho, Arantza Ruiz, Luisa Rubino u Odiseo Bichir, y españoles, como Roberto Álamo, Mercedes Sampietro, Charo López o Paz Vega.

La intérprete sevillana describe Fugitiva como “la historia de una mujer que creyó en el príncipe azul, en el cuento que siempre nos han vendido desde pequeñas, y ve cómo su vida se torna en un infierno por este hombre aparentemente perfecto”. Su personaje, Magda, tomará entonces una decisión radical que la arrastra tanto a ella como a sus tres hijos adolescentes a una huida, “a veces parece que hacia el precipicio”, que muestra las 90 horas de acción que recoge esta historia.

Para interpretar a Magda, Vega ha recordado lo que aprendió cuando, preparando la película Solo mía (2001), se reunió con mujeres que habían sufrido maltrato. “Porque micromachismos hemos sufrido todas, al menos las mujeres de mi generación, pero entonces conocí gente que sufrió maltrato de recibir palizas. Desde mi visión como Paz Vega, es fácil decir ‘¿por qué aguantas? ¿Por qué te quedas después de esa primera bofetada?’. Y muchas aguantan por sus hijos, por no destruir esa familia que imaginaron ideal”, reflexiona la actriz en conversación con EL PAÍS. En Magda, la intérprete vio la oportunidad de dar vida a una mujer que pudiera inspirar a otras. “Y hablar del maltrato dentro de una familia adinerada, donde todavía cuesta más creer que eso pueda pasar”.

Para la actriz, que saltó a la fama con 7 vidas (1999-2006), Fugitiva es su segundo trabajo televisivo en España desde que regresó tras vivir 14 años en Estados Unidos (su anterior serie fue Perdóname, Señor, en Telecinco). Su aventura americana y el posterior regreso a casa no lo ve como dos reinicios de su vida. “Son ciclos, etapas que vas quemando y cerrando. Para mí no son caminos de ida y vuelta; solo son caminos hacia delante. Y ese recorrido me ha traído otra vez a España, donde quiero criar a mis hijos adolescentes”, cuenta la actriz.

La andaluza se muestra muy agradecida por sus últimos papeles televisivos, mujeres fuertes en lucha con grandes conflictos interiores. “Es lo que mejor puedo defender. Como actriz, me gustan las personas a las que les pasan conflictos de estas dimensiones”. Y aprovecha para reclamar más papeles de personajes fuertes pensados para mujeres maduras. “Hay hombres que son superhéroes con 60 años, o detectives, o espías. Pero parece que una mujer, al llegar a una edad, solo puede hacer cosas muy dramáticas o muy ligadas a la familia. La edad es solo un número. Las historias se pueden contar no solo desde el ángulo masculino del hombre que nunca envejece. Hay que contarlo desde ahí y también desde una mujer que envejece, que no pasa nada. Yo estoy haciendo ya de una madre con hijos de casi 20 años, es ley de vida. Ya no puedo hacer de una quinceañera que se enamora de un compañero del cole. Hay que aprender a disfrutar de historias con personajes diversos. Y para eso es muy importante que haya más mujeres guionistas y más directoras. Cuantas más haya, más historias de mujeres habrá”, remata.