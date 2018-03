Weimar y Turingia proclaman la grandeza de Bach

Weimar ha recibido la primavera con un frío invernal, con la nieve y el hielo cubriendo unas calles que transpiran historia entre todos sus adoquines. Esta es la ciudad de Goethe y de Schiller, cuyas estatuas, unidas por una corona de laurel entre sus manos, se levantan orgullosas frente al Teatro Nacional Alemán, que tiene su sede a pocos metros de las casas de ambos. Aquí vivieron y murieron Lucas Cranach el Viejo y Friedrich Nietzsche.

Hasta la Villa Altenburg o hasta su casa de la Marienstrasse peregrinaron durante años decenas de músicos para recibir las enseñanzas o la bendición de Franz Liszt, que estrenó aquí Lohengrin, de su futuro yerno Richard Wagner, en 1850. En Weimar creó Walter Gropius la Bauhaus, cuyo centenario se conmemorará el año que viene con la creación de un nuevo museo dedicado a este movimiento artístico, mucho más ambicioso que el actual. Aquí se aprobó en aquel mismo año, 1919, la constitución que vio nacer a la convulsa República de Weimar, nacida en una Alemania estertórea tras el final de la Primera Guerra Mundial. Aquí fue reconocido por primera vez el arte de Caspar David Friedrich y en sus calles pasearon, escribieron y enseñaron Jean Paul y Arthur Schopenhauer, Vasili Kandinski y Paul Klee. Pero no todo es cultura y civilización: también basta alejarse unos pocos kilómetros del idílico centro histórico de la ciudad para adentrarse en la barbarie de lo que fuera el campo de concentración de Buchenwald.

En Turingia, el 21 de marzo es también sinónimo, al menos conforme al calendario juliano entonces aún en vigor, del día en que nació Johann Sebastian Bach en la cercana localidad de Eisenach. En el radio de unos pocos kilómetros pueden visitarse varios de los lugares en que vivió: Ohrdruf, donde fue a vivir con su hermano mayor tras morir sus padres; Arnstadt, su primer destino profesional como organista, y donde la Neue Kirche (Iglesia Nueva) ha sido renombrada con el nombre de Bach, casi como si de un santo se tratara; Mühlhausen, donde compuso sus primeras cantatas. Y, por supuesto, Weimar, para cuyos duques trabajó como músico de corte, organista y, finalmente, concertino durante unos meses de 1703 y entre 1708 y 1717, unos años cruciales para su vida personal y profesional. Contrajo su primer matrimonio muy cerca de aquí, en la pequeña iglesia de Dornheim, y en Weimar nacieron sus primeros hijos, entre ellos Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel.

Todos estos lugares, y la capital del Estado, Erfurt, donde nació Maria Elisabeth Lämmerhirt, la madre de Johann Sebastian, y lugar de residencia de una importante rama familiar de los Bach, son la sede del centenar y medio de conciertos que ofrecen desde este arranque (teórico) de la primavera las Thüringer Bachwochen, las Semanas Bach de Turingia. Más de cien, todos gratuitos, se celebrarán en la tarde-noche del viernes repartidos por 39 localidades de la región, en domicilios particulares, lo que llaman aquí la “larga noche de la música en las casas”. La mayor parte del resto tienen por escenarios edificios históricos, como el castillo del Wartburg, el Patmos que sirvió de refugio a Lutero y donde tradujo al alemán el Nuevo Testamento, o la maravillosa Georgenkirche, también en Eisenach, en la que fue bautizado Bach.

El concierto inaugural en la Weimarhalle se reservó para la Pasión según san Mateo, la primera cantada y dirigida por Mark Padmore. Del segundo participio no hubo noticias visibles, si bien, como comentó el barítono Roderick Williams terminada la obra, es el tenor británico quien carga con todo el peso de la obra (y de la historia que cuenta) sobre sus hombros.

Padmore se sitúa en el centro del escenario como un miembro más del cuarteto solista del primer coro, de cara al público, y es él quien irradia y contagia desde allí su visión de la obra sin un solo movimiento de sus manos o un solo gesto de su cabeza. Concibiendo la Pasión como un gran tapiz camerístico en el que sus constantes intervenciones como Evangelista operan a modo de urdimbre, son cada uno de los instrumentistas y los cantantes quienes van tejiendo cada parte que les corresponde: con una insólita autonomía, pero también con una absoluta implicación y una concentración sin la cual se bordearía continuamente el naufragio. Todos están contando y viviendo el relato de la Pasión de Cristo, aun cuando no tocan ni cantan. Padmore parece vivirla, además, como si la sufriera físicamente, como si le causara un desgarro emocional irreversible, como si fuera la primera vez –o la última– que la canta.

Nada sería posible sin la complicidad de unos músicos que asumen con mayúscula su cuota de responsabilidad y que acabaron literalmente exhaustos. Es imposible no destacar los soberbios solos de flauta de la veterana Lisa Beznosiuk, o dejar de ensalzar la asombrosa traducción del continuo que ofrece la violonchelista Luise Buchberger, sostén esencial de toda la narración del Evangelista. Vocalmente, ambos coros exhibieron una compacidad sin fisuras, tanto colectiva como individualmente en la encarnación de los personajes secundarios, aunque las arias y recitativos cantados por Roderick Williams (que fue también un Jesús de una extraordinaria humanidad) y Claudia Huckle (con un bellísimo timbre de contralto) contuvieron una emoción añadida.

Padmore, que cantó de memoria, como en las “ritualizaciones” de las dos Pasiones de Bach imaginadas por Peter Sellars en la Philharmonie de Berlín, apenas sugiere movimientos extramusicales, pero los pocos que plantea, como cuando los cantantes van levantándose uno tras otro al cantar “Señor, ¿soy yo?” tras presagiar Cristo que uno de sus discípulos habrá de traicionarle, son de enorme eficacia. Todos saben perfectamente qué hacer en cada momento, aunque este es el primer concierto de una gira que proseguirá en Dortmund, París, Londres, Ámsterdam, Cracovia y Basingstoke. No es difícil imaginar tras esta Pasión según san Mateo ensayos extensos e intensos.

Globos, flores y música para celebrar el cumpleaños de Bach frente a su casa natal en Eisenach. L.G.

La extrema transparencia de los pasajes corales (es posible visualizar casi cada una de las voces y las líneas instrumentales) no les resta un ápice de intensidad, como cuando ambos coros claman “¿Han desaparecido los rayos y truenos entre las nubes?”, que Padmore enlazó de inmediato, como si la partitura prescribiera un attacca, con la narración evangélica, en la que confluyen el genio lingüístico de Lutero, la retórica musical de Bach y la fuerza dramática del tenor inglés, cuyo falsete parece sobrenatural cuando recuerda la profecía de las tres negaciones de Pedro o describe el terremoto posterior a la muerte de Cristo.

The Orchestra of the Age of Enlightenment y dos grupos de ocho cantantes obran el milagro de dar vida a esta cima de nuestra civilización entendida como un ejercicio de sincero fervor colectivo, en el que no hay lugar para personalismos. El grupo al completo se retiró del escenario y regresó para agradecer la entusiasta acogida del público hasta en cuatro ocasiones, sin que hubiera lugar para aplausos individualizados a solistas vocales o instrumentales. Algo así hubiera negado por completo el espíritu de la experiencia que acabábamos de compartir. El público de Weimar, que escuchó concentrado y absorto, comprendió perfectamente el mensaje: fue una interpretación de todos, con todos, para todos.