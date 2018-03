El teatro salda su deuda con Buero Vallejo dos años después de su centenario

El manto de silencio que ha sufrido para muchos el teatro de Buero Vallejo, autor de obras esenciales como Historia de una escalera, El sueño de la razón, Tragaluz o Un soñador para un pueblo, no es ajeno al que también sufren algunos dramaturgos de su generación, como Alfonso Sastre y otros, en los años cuarenta y cincuenta en plena dictadura franquista. Mario Gas lo tiene claro: “Vivimos en un país muy desmemoriado, pero está claro que el tiempo los vuelve a poner en su sitio. Los dramaturgos de aquella generación se tuvieron que enfrentar no solo a aquella anormalidad política de la dictadura, sino también a la sensación de que sus obras no tenían la carpintería suficiente o que estaban demasiado ligadas a su época. Lo que está claro es que hace falta una revisión a fondo de todos estos autores y más que de esos autores, de algunas de sus obras. Buero Vallejo es un escritor paradigmático, un hombre con una visión teórica muy profunda del hombre, de la sociedad y del teatro. Su teatro, claramente realista, se va enriqueciendo con doctrina personal y con ánimo de especulación sobre el ser humano y las ideologías. Es un autor que merece ser revisitado”.