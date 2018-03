El futuro no es nada serio

En la retina, como un bonito recuerdo de una televisión fresca, la imagen de Ángel Martín, serio en sus bromas, y Patricia Conde, tratando de contener la risa. Esa innegable química entre ellos, que tan buen resultado dio en Sé lo que hicisteis (2006-2011), y tras varios años en los que se les ha pedido que se reunieran de nuevo en un programa de humor, se podrá volver a ver en pantalla en el programa Wifileaks (de lunes a jueves, 20.30, en #0 de Movistar +). Pero lejos quedan las bromas y chistes sobre los programas de corazón y Telecinco.

El objetivo de Martín y Conde ahora es más divulgativo. "Cuando hablábamos de hacer algo nuevo, hablábamos siempre de recuperar el humor, la locura, los personajes, los sketches y las parodias de Sé lo que hicisteis, pero el contenido cambia. La tecnología, las redes sociales, la innovación y el futuro nos parecía un lugar que estaba poco explorado. De eso va el programa, de hacia dónde vamos, los cambios que hay, a la velocidad que va", explica Martín a EL PAÍS en un camerino en los estudios donde grabarán los programas de lunes a jueves apenas un par de horas antes de su emisión.

Cambia el contenido, pero no el humor. "Hemos venido a hacer lo que nos divierte a nosotros. Estás viendo a los dos que veías en el otro lado, pero aquí nos han permitido hacer lo que nos apetecía hacer, que era volvernos completamente chalados y hacerlo en nuestro lenguaje", cuenta el presentador, que también ejerce de jefe de los guionistas del programa. "Nuestro lenguaje es el mismo, estoy segura de que si mañana nos dan el fútbol como herramienta para hacer humor, haríamos lo mismo", apunta Conde, para luego dirigir la conversación con su copresentador sobre lo poco que saben de fútbol. "Habría que estudiar, eso no apetece", bromea el humorista con ese tono neutro marca de la casa.

El subtítulo del programa es Noticias del futuro, pero la actualidad no marcará Wifileaks, aunque sí estarán pendientes de las novedades en innovación científica. "¿Puigdemont se ha escapado? Pues me la pela, me da un poco lo mismo", comienza a decir Martín, pero las bromas son continuas entre ellos a lo largo de la conversación y Conde le corta: "depende, si se escapa en una nave espacial, entonces sí...". "La actualidad de innovación y futuro no es inmediata. Por ejemplo, si se muere Stephen Hawking o se cae Whatsapp, es evidente que empezaremos el programa diciéndolo. Una noticia de última hora no va a ser más que una excusa para llegar a otro lugar, que se caiga Whatsapp nos llevaría a ver qué hay detrás, qué tipo de programación hay, qué otro tipo de aplicaciones hay, cómo ha evolucionado la mensajería, cómo hemos pasado de enviarnos cartas en palomas a, con un clic, poder hablar con un tío que está en Japón", dice el presentador.

Esta mezcla de divulgación y humor ya lo hizo Martín con el late show científico Órbita Laika en TVE entre 2015 y 2016 y es el camino contrario a las críticas a vídeos de otras cadenas. "Volver a aquello... lo hicimos durante mucho tiempo y lo pasamos muy bien, pero no tenía mucho sentido retomar el mismo tema. Usamos como percha lo del futuro y al terminar el programa, el espectador igual se ha reído, has descubierto dos o tres tonterías que a lo mejor no sabías y que le parece que son interesantes", comenta el humorista. "Respecto al humor, la gente se va a encontrar con lo que espera de nosotros. Pero que no espere que vayamos a hacer bromas sobre la prensa del corazón, a no ser que Paquirrín se implante un brazo biónico", termina Conde.