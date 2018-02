David Broncano, ‘La resistencia’ tiene un payaso por líder

Una de las primeras veces que el cómico David Broncano salió en televisión fue para hablar de los yonquis. Al escenario del canal Paramount Comedy subió en 2009 afeitado, con cara de niño travieso, con una sudadera naranja y con unos pantalones vaqueros claros. Tenía 23 años. “Los yonquis son daltónicos, a esta gente la combinación de colores les da igual. Ellos pueden ir con pantalones de pana, con zapatillas y con una sudadera del Mundial del 74. Pero son buena gente”. En 2013, este muchacho de Orcera, Jaén, se presentó en Londres para participar en The Comedy Store, un show callejero para monologuistas poco conocidos. Participaron 31. Tenía solo cinco minutos. Si no gustaba, el público podía forzar de forma inmediata el cambio de cómico. Logró la segunda posición con un monólogo sobre la Torre de Londres. Hablando en inglés, claro. Hoy, a sus 32 años, este bigardo de 1,85 metros —autodenominado pachacho, payaso en la jerga del cómico— tiene una prominente barba y se sube al escenario del Teatro Arlequín de Madrid con traje y corbata de lunes a jueves para presentar a las 00.00 el primer late late —programa al final de la noche— en España en el canal #0 de Movistar: La resistencia.

“Somos el único late night que no tiene una foto de la ciudad en el fondo”, dice el también conocido como El Mesías en su programa de radio La vida moderna. “Nosotros no lo hacemos porque justo detrás está Madrid. No es broma. Está la Gran Vía. La ilusión. Los musicales. El rey león. Si yo ahora mismo tiro un ariete, le puedo enseñar mis partes a Mufasa y decirle: "Aquí me tienes, para lo que tú quieras”, bromea el humorista. Con este monólogo inició su andadura el pasado jueves tras Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente que también se emite en el canal de pago (23.00).

“Creo que Broncano”, observa el presentador catalán, “tiene aquí su propio hábitat de comedia. Siento cariño y envidia porque yo no conseguí hacer un programa en un teatro. Lo que más admiro de él es su capacidad de rodearse de buenos cómicos”. Para esta nueva andadura, el jienense se ha traído a casi todo el elenco de colaboradores de LocoMundo—su anterior programa semanal en #0—: Ignatius Farray, Ricardo Castella, Quequé o Dani Rovira. Y rostros menos habituales. Antonio Resines, la youtuber Ter, el cómico Jorge Ponce o Alberto Casado y Rober Bodegas, Pantomima Full. Todos bajarán por las escaleras soterradas de acceso al teatro.

Con este formato de El Terrat —productora de Buenafuente—, este tipo de programa de entrevistas y humor tardío se estrena en España. Estos proyectos están a la orden del día en todas las cadenas estadounidenses. Los míticos David Letterman o Jimmy Fallon llevaban las riendas de estos espacios antes de hacerse con sus propios late nights, formatos más clásicos de comedia y sketches que se emiten justo una hora antes.

Con el horario fijo en #0 y al emitirse en el inicio de la madrugada las bromas más gamberras están aseguradas y permiten romper ciertos moldes del programa anterior. “Esta es una producción sin paternalismos”, asegura Buenafuente. “Lo único que le dije a David es que tire y que me ignore si hace falta”. “Vamos a salir a la calle. Queremos sorpresas”, dice Broncano. “Es en falso directo —se graba sin cortes el mismo día de la emisión—, pero muy poco falso. Yo estoy muy empeñado en que esto sea como un show de teatro”. Y así fue. En el primer programa Ignatius Farray subió las escaleras del escenario y destrozó a patadas la mesa del presentador: “¡Ah!, ¿pero que se va emitir más días?”.