Los libreros madrileños crean una herramienta para leer ‘Fariña’ a través de ‘El Quijote’

El Gremio de Librerías de Madrid ha creado una herramienta en internet que, a través de El Quijote, permite leer Fariña, el libro escrito por Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, secuestrado por un juez. De esta forma, los libreros madrileños reivindican la libertad de prensa y la libertad de expresión a través de la campaña FindingFariña.

Mediante la herramienta https://www.findingfariña.com todo el que quiera podrá conocer el contenido de la obra secuestrada, a partir de la obra más universal de la literatura española. En declaraciones a Efe, el secretario del Gremio de Librerías de Madrid, Fernando Valverde, ha explicado que se trata de "un motor digital que busca las palabras de Fariña que están contenidas en El Quijote, que son prácticamente todas".

No obstante, ha precisado "hay algunos términos que no están porque en tiempos del Quijote no se utilizaban o son nombres propios, por lo que la herramienta busca sílabas para acabar reconstruyendo el texto de Nacho Carretero".

"Es posible secuestrar un libro, pero las palabras no pueden ser calladas", ha subrayado Valverde, quien ha indicado que Fariña ha hablado por boca de El Quijote, que contiene muchos libros, ya que hay muchas pequeñas historias dentro del texto de Cervantes que funcionan solas.

En El Quijote es posible encontrar otras lecturas y, en este caso, los libreros "lo hacemos con Fariña por lo que entendemos que ha sido una injusticia con el autor y con sus editores", ha señalado. "En tiempos digitales es imposible ponerle mordaza a la palabra", ha resaltado el secretario de los libreros madrileños, quien ha detallado que el objetivo no es que la gente acabe leyendo el libro de esta manera porque sería un procedimiento "lento y pesado".

Ha recalcado que la intención es poner de manifiesto lo "absurdo" de una decisión judicial que se dicta dos años y medio después de que el libro estuviera en la calle, con miles de copias vendidas, por lo que la medida es "poco cautelar, con el libro circulando en todas partes". Desde su punto de vista, el secuestro ha tenido un alcance que seguramente no buscaba, que es fomentar la piratería en las redes y generar actuaciones ilícitas.

El objetivo de la acción "no es hacer que la gente lea el libro sino poner de manifiesto que la palabra no puede ser secuestrada", ha insistido Valverde, quien ha expresado su deseo de que este episodio acabe "cuanto antes" y "libere" al autor y sus editores de esta situación.

El secuestro editorial -una medida excepcional en democracia, que llevaba más de una década sin aplicarse en España-, fue solicitado por el exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, que en enero de 2016 demandó a Carretero y a la editorial (Libros del K.O.) por supuestamente vulnerar su derecho al honor.

El Juzgado número 7 de Collado Villalba (Madrid) ordenó recientemente la ejecución del secuestro y exigió a la editorial la paralización inmediata de la reproducción y distribución del libro en formato papel y digital.

En recientes entrevistas televisivas, Bea Gondar se jactó de no haber leído el libro, celebró el secuestro de Fariña como un "aviso a navegantes" y manifestó: "Si no fuera creyente y tuviera un revólver, buscaba al autor y le pegaba un tiro". Desde el primer momento, el Gremio de Librerías de Madrid ha mostrado su disconformidad con el secuestro y ha expresado su apoyo incondicional, tanto al autor como a los editores.