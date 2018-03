Comienza la feria de Fallas con el valenciano Román como gran estrella

Un total de 20 matadores, seis novilleros y tres rejoneadores componen la nómina de unas Fallas que comienzan este domingo. De los 21 puestos que se reparten los matadores, dos se han reservado para el valenciano Román, una de las grandes revelaciones de la temporada pasada. Este torero valenciano es la base de siete corridas de toros en las que parecen estar todos los que son. La excepción la pone El Juli, cuya ausencia se debe, a decir de la empresa, en su empeño en matar sí o sí la corrida de Garcigrande. No hubo más; ni menos. Ni la empresa cedió, ni el torero aceptó otras condiciones por aparentemente ventajosas que fueran.

Estas Fallas, miradas a priori con objetividad, ofrece cada tarde una oportunidad a los jóvenes valores: Álvaro Lorenzo, Luis David Adame, José Garrido, Román, Ginés Marín, y los ya ‘consagrados’ López Simón y Roca Rey. Pero también hay sitio con honor para que los veteranos hagan respetar su parcela: Ponce, Castella, Manzanares, Perera, Cayetano, Talavante, por ejemplo, con el añadido de Ferrera, descartado en esta plaza desde hace varias temporadas. Y otros vuelven, aun cuando desaparecieron extrañamente de esta plaza tras triunfar con cierto clamor, ejemplo de Daniel Luque. Y también los hay que están en el punto de mira porque su aparición no es comprendida del todo, casos de David Mora o Juan Bautista.

Y de los nombres más esperados, al igual que el valenciano Román, está el murciano Paco Ureña. Su épica actuación en la Feria de Julio del año pasado todavía está en la retina del aficionado. Un lugar de honor ocupa en estas Fallas, en cartel estrella y en una de las tardes nobles del ciclo fallero. Merecido.

Si de ganaderías hablamos, nos podemos remitir a Fallas anteriores. Pocas novedades, por no decir ninguna. Están, en todo caso, las que las figuras quieren y piden. Así de claro. Y, al parecer, no hay más que hablar.

Del capítulo de futuribles (novilleros), se anuncian los que parecen estar llamados a ocupar los primeros puestos del escalafón este año: Toñete y Ángel Téllez, sobre todos. El resto no parece que aporta méritos rotundos como para aparecer en los carteles, a excepción del local Jesús Chover, herido de consideración en julio pasado. Es más, extraña y no sin razón, la ausencia de Diego Carretero, triunfador indiscutible de las Fallas de 2017. Explicación de la empresa al respecto no hay. Solo titubeos para justificar algo que no parece tener justificación. En ganaderías de las novilladas, Fernando Peña, que sabe lo que es echar en Valencia un buen lote, y El Freixo, hierro propiedad, precisamente, de El Juli, el gran ausente.

Pocas sorpresas en el festejo de rejoneo. Se ajusta a la petición popular la presencia de Andy Cartagena. Mientras, Sergio Galán, con buen cartel en esta plaza, y Lea Vicens, con el recuerdo de su buena actuación el año pasado y el poder fáctico de su parte, completan el cartel de la ya tradicional matinal del día de San José.

Los carteles son los siguientes:

Domingo, 11 de marzo. Juan José Padilla, El Fandi, Román (Jandilla-Vegahermosa).

Lunes 12. Novillada. Jesús Chover, Alejandro Gardel y Ángel Téllez (Fernando Peña).

Martes, 13. Novillada. Toñete, Jorge Rico y Marcos (El Freixo).

Miércoles, 14. David Mora, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame (Alcurrucén).

Jueves 15. Juan Bautista, Daniel Luque y José Garrido (Fuente Ymbro)

Viernes 16. Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey (Núñez del Cuvillo).

Sábado, 17. Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Paco Ureña (Domingo Hernández-Garcigrande).

Domingo, 18. Miguel Ángel Perera, Cayetano, López Simón (Juan Pedro Domecq).

Lunes, 19. Matinal. Espectáculo de rejoneo. Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea Vicens (Fermín Bohórquez).

Lunes, 19. Tarde. Antonio Ferrera, Román y Ginés Marín (Victoriano del Río-Toros de Cortés).