Las plataformas digitales calientan antes del Mundial

HBO, Netflix, Amazon... Ninguna de las grandes plataformas digitales quiere dejar pasar el fútbol en su negocio. Y menos a pocos meses del Mundial de Rusia. Aunque tarde o temprano acabarán pujando por derechos de retransmisión de competiciones importantes. De hecho, Amazon Prime Video ya los tiene para dar en directo los jueves un partido de fútbol americano de la NFL, algún torneo de tenis y podría optar a pujar por un paquete de partidos de la Premier League inglesa. De momento, los servicios en streaming están apostando por la creación de contenidos, tantos de ficción como documentales, relacionados con el fútbol y que estrenan con la vista puesta en el Mundial

Amazon Prime Video acaba de presentar su primera producción española y está relacionada con el fútbol. Six Dreams (Seis sueños) es una serie documental que seguirá durante seis episodios a media docena de protagonistas de la Liga de fútbol española: los jugadores Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Iñaki Williams (Athletic Club de Bilbao) y Andrés Guardado (Betis), a la presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, al director deportivo del Girona, Quique Cárcel y al exentrenador del Sevilla Eduardo Berizzo. El 6 de marzo, Amazon ha estrenado en exclusiva Campo de estrellas, una serie de 30 episodios que, según la plataforma, ofrece una visión íntima y tras las cámaras de las vidas de los jugadores de baloncesto y fútbol del Real Madrid. Amazon ha hecho productos similares con su serie documental sobre el Manchester City o el seguimiento a los New Zealand All Blacks de rugby.

HBO Europa, en coproducción con HBO Latinoamérica estrenará en abril la serie Destino Rusia 2018, que durante diez capítulos recogerá testimonios de futbolistas y entrenadores que acudirán el próximo verano al Mundial de fútbol (del 14 de junio al 15 de julio).

Netflix por su parte acaba de estrenar la serie 21 Thunder, una ficción canadiense que cuenta la historia de un equipo de fútbol de Montreal que intenta hacerse un hueco en la élite. Se suma así a otras ficciones como la mexicana Club de Cuervos. Pero su gran apuesta hasta el momento es First Team: Juventus, un documental en tres entregas sobre el mítico club de fútbol italiano.