Laura, una niña invidente de 11 años, emociona al jurado de ‘La voz kids’ con una versión de ‘Qué bonito’

La voz kids ya va por su cuarta temporada en Telecinco y en la noche de este lunes hubo una actuación, la de la niña invidente Laura, que emocionó por igual al público y al jurado. La pequeña almeriense, que solo tiene 11 años y que perdió la visión tras nacer de forma prematura y sufrir un desprendimiento de retina, interpretó una versión de Qué bonito, uno de los temas más conocidos de la cantante, actriz y compositora Rosario Flores. Flores, que también es coach del programa, se emocionó cuando vio a Laura cantar su single y la niña eligió formar parte de su equipo. "Me he emocionado, me has llenado el corazón, mi amor", le dijo la cantante a la pequeña.

Rosario Flores y el cantante Antonio Orozco, que también es coach del programa, se dieron la vuelta en la audición a ciegas —pulsaron el botón rojo del sillón—, mientras Laura cantaba Qué bonito. Es el misterio con el que juega el programa, si los coaches —el tercero es el cantante asturiano Melendi— se girarán o no para cumplir los sueños de los niños y hacer que pasen a la siguiente fase de La voz kids. Flores y Orozoco acudieron al escenario a felicitar a la pequeña almeriense y a darle dos besos. "No puedo dejar de emocionarme con Laura... Cuánto aprendemos de los más pequeños...", escribió en su cuenta oficial de Twitter Orozco, que rompió a llorar cuando la niña de 11 años abandonó el escenario.

No puedo dejar de emocionarme con Laura 💘 .... cuánto aprendemos de los más pequeños ..... pic.twitter.com/eBjGBBdEkE — Antonio Orozco (@antoniorozco) 26 de febrero de 2018

La cuarta entrega de La Voz Kids cuenta de nuevo con Jesús Vázquez y Tania Llasera como conductores y el equipo de coaches está formada por Rosario Flores, Melendi y Antonio Orozco. La novedad de esta edición es que hay otro entrenador, denominado Súper Coach que tendrá un papel decisivo en la segunda fase del concurso, tras "Las Batallas". De esta figura dependerá en parte quiénes pasarán a la semifinal. Será David Bisbal el encargado de ocupar este puesto. Bisbal ya fue coach en las tres ediciones anteriores y en las dos primeras entregas de La voz de adultos.