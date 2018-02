Jorge Javier Vázquez se toma una ‘excedencia’ de ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez deja temporalmente Sálvame, pero no para descansar. El presentador abandona durante un tiempo que no ha concretado la edición diaria del programa y su versión Deluxe de los sábados para dedicar más energías al teatro, participar como jurado en Got Talent y mantener el pulso del hambre de los famosos que participen en Supervivientes. La estrella de Mediaset, además, quiere cumplir su sueño: se cantante.

La retirada de Vázquez del longevo y casi diario programa de cotilleo y metacotilleo de Tele 5 fue anunciada por el propio presentador en el pasado Sábado Deluxe, donde confirmó que su apartamiento era debido a cuestiones profesionales. El presentador quiere tener fuerzas para afrontar "los nuevos retos" a los que se enfrenta.

Las distintas versiones del programa serán conducidas por Paz Padilla y Carlota Corredera (el Sálvame diario, de lunes a viernes) mientras la versión sabatina quedará en manos de María Patiño.

El presentador estrella de Telecinco es el que más horas en pantalla acumula con Sálvame, Sábado Deluxe, Got Talent cuando no está al frente de Gran Hermano o Supervivientes. Ahora, además, ha estrenado en el teatro Rialto de Madrid la comedia musical Grandes éxitos, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, con dirección musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios. La obra le obliga a subirse cada lunes al escenario.

También participará en directo como jurado en las eliminatorias de la segunda fase de Got Talent y, desde el mes que viene, se pondrá al frente de Supervivientes, donde varios famosos son conducidos a una isla desierta sin comida ni comodidades para buscarse la vida y adelgazar a la vista de todos.