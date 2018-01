Jorge Javier Vázquez, el presentador que quiere ser cantante

Sorprende ahora recordar confesiones de antaño en las que Jorge Javier Vázquez, 47 años. hablaba de su timidez cuando se ponía delante de la cámara o del público. El presentador estrella de Telecinco es el que más horas en pantalla acumula con Sálvame, Sábado Deluxe, Got Talent (a punto de regresar) cuando no está al frente de Gran Hermano o Supervivientes. Pero por si fuera poco ahora se ha subido a las tablas del teatro Rialto de Madrid con una comedia musical Grandes éxitos, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, con dirección musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios, que cuenta con cuatro músicos en directo y Marta Ribera, Alejandro Vera y Beatriz Ros en el escenario junto a Vázquez. El estreno fue el lunes por la noche y, como no podía ser de otra manera, contó con todo el respaldo de sus compañeros televisivos. El presentador explicó que ha cumplido con esta obra uno de los grandes sueños de su vida que nace como algo pequeño pero con aspiraciones de ser algo grande. En tiempos en que Sálvame está en entredicho y el formato de Gran Hermano a la baja, Jorge Javier Vázquez apuesta más que nunca por su sueño de ser cantante.

Esta aventura teatral le llega a Jorge Javier Vázquez tras confesar que ha superado una depresión en la que continuamente le asaltaba la idea de la muerte de la que habló en una entrevista con este periódico. "He superado un proceso que se alargó demasiado porque no sabía qué me pasaba. Tenía una sensación de tristeza continua. Lo achacaba a una crisis de edad, pero no por el hecho de hacerme viejo. Encima no le daba la importancia que merecía porque me decía a mí mismo aquello de que no me puedo quejar porque todo me va bien”. Al final, resultó ser un problema hormonal el que le sumió en una depresión. Le faltaba testosterona. “La gente la asocia a la sexualidad, pero es una hormona fundamental para la estabilidad física, mental y emocional. Ahora me pincho cada 15 días y me ha cambiado la vida”, explicó.

Antes de Grandes éxitos, Vázquez se subió a las tablas con Iba en serio, que llevó por muchos teatros españoles. Fue su primer test como protagonista de comedia musical, en una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio.

El presentador asegura que está preparado para cuando la televisión le de la espalda. "Llevo 20 años y tengo interiorizado que algún día se acabará. No lo vivo como un drama. El día que me digan que hasta aquí hemos llegado les daré las gracias y a otra cosa”. Esa otra cosa parece que está decidido a que sea el teatro.