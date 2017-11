Las múltiples heridas que desangran ‘Gran Hermano’

Hace una semana Gran Hermano (GH) mostró un atisbo de recuperación. Quince días antes, el reality por antonomasia había entrado en coma tras la gala menos seguida de su historia, que vieron menos de un millón y medio de espectadores. A años luz de aquel 51% de cuota de pantalla de la primera entrega del concurso. El jueves pasado, GH Revolution subió dos décimas empujado por la aparición de tres famosos y, aunque lideró en share, La 1 se impuso en espectadores en esa franja con la serie Estoy vivo. Más allá de datos que demuestran la crisis del programa, las opiniones de expertos y seguidores ayudan a comprender por qué se ha desgastado el formato tanto y tan rápidamente. Todos coinciden en los motivos y destacan un hecho por encima del resto: la sucesión de malas decisiones de la cadena, Mediaset, estas dos últimas ediciones. Por parte de la productora en cambio se señala una circunstancia distinta y sorprendente.

“Las malas decisiones han sido de la cadena. Desde la productora se ha hecho un esfuerzo enorme tanto en casting como en darle una vuelta al concurso, pero que Mediaset eliminase el canal 24 horas ha sido definitivo”, afirma la periodista especializada en prime time Paula Hergar. “La base fiel de seguidores de GH generaba contenidos y conversación a través de ese canal, provocaban expulsiones… Alimentaban la trama y aumentaban el interés. En esta edición ha costado mucho conocer a los concursantes y empatizar con ellos”, explica la periodista. Coincide con ella Jesús Maestro, el responsable del blog Hablamos de Tele, espacio no oficial de referencia sobre Gran Hermano. “Yo más que de desgaste hablaría de arrastre de decisiones desacertadas. Los malos resultados de GH17 (penúltima edición y la primera sin Mercedes Milá) fueron una alarma que nadie escuchó. Para colmo, en la presente se nos privó de seguir la convivencia de los concursantes durante tres semanas. El GH Directo define la esencia de este concurso, que es el ojo que todo lo ve”, denuncia. Ante las presiones de los seguidores, el canal 24 horas ha regresado, pero no se ha traducido en una mejoría del share. “Ha sido tarde. Mucha gente ya no ha conectado con el programa”, explica Hergar.

El problema podría radicar en una mala elección de los concursantes. Diana Aller es periodista, ha trabajado como redactora en Gran Hermano y ha sido colaboradora de El Debate. “El casting influye. Todos son un estereotipo, iguales que los que salen en La Voz o Mujeres y Hombres y Viceversa. No va dirigido a los espectadores reales. Esto hace que el público vea el programa con ironía y condescendencia, nunca con pasión”, asegura. Puede que la gente se haya cansado de los realities en general, un argumento cuestionable con datos. “No han bajado. Supervivientes ha triunfado este año. Y Quién quiere casarse con mi hijo dentro de su nivel de audiencia es muy estable. Operación Triunfo ha arrancado muy bien. No ha habido ningún fracaso reciente como el de Gran Hermano”, cuenta Hergar.

Mediaset ha declinado hacer declaraciones, pero desde la productora Zeppelin cuentan que la causa del mal momento de GH es que el consumo televisivo se ha alterado por los acontecimientos en Cataluña, que han llevado al programa de actualidad Al Rojo Vivo a batir récords y ser líderes de audiencia. Y recuerdan que GH es líder de su franja y el programa más comentado en redes sociales. Hergar lo descarta. “Yo creo que el público de los realities no es el de Al Rojo Vivo, de hecho, creo que es al contrario. No ha existido ese trasvase de audiencia, y además no coinciden en franja. No tiene sentido”.

Llegados a este punto la cuestión es si GH ha llegado a su fin o bastaría con renovarlo o darle descanso para recuperarlo. “Otras veces ha habido altibajos, pero lo de ahora es un declive agónico. Está tocado de muerte. Yo lo pondría en cuarentena, como han hecho con OT. Volvería en dos o tres años observando las tendencias televisivas y con un gran casting”, recomienda Aller. Jesús opina lo mismo y apunta que la solución sería “simplemente, hacer Gran Hermano. Un GH actual que recupere la capacidad de sorprender. Le daría un descanso pero para poner en marcha un trabajo de actualización e ilusión. La solución no está en meter, por ejemplo, a Kiko Rivera en la casa porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tienes que conseguir que la gente tenga ganas de ver Gran Hermano, de hablar de ello. Así volverá a la casa de Guadalix toda esa audiencia que en dos años ha decidido abandonarla. Estoy convencido”, concluye.