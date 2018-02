La serie que responde qué fue de los actores de ‘Al salir de clase’ y ‘Compañeros’

Tanto se han homenajeado y añorado los años ochenta en series y cine en los últimos años con trabajos como Stranger Things, la vuelta de ficciones como MacGyver o Super 8, que parece que el tema satura. Pero no hay descanso y la nostalgia televisiva y cinéfila ya se amplía también a la década de los noventa. Y ahí es donde juega Colegas, la nueva serie de la plataforma digital de TVE Playz , que recupera el espíritu de Al salir de clase (1997-2002, Telecinco) o Compañeros (1998-2002, Antena 3), para preguntarse, en forma de comedia, qué hacen hoy en día los actores que entonces protagonizaron aquellas series juveniles de éxito.

Colegas cuenta la historia de un grupo de actores que 20 años después de triunfar con una serie juvenil tratan de volver a la televisión con un reencuentro. El reparto está compuesto por intérpretes de aquellas antiguas series como Manuel Feijóo (creador de la ficción junto a Peris Romano), Julián González, Lara de Miguel , Daniel Huarte, Rarfa Reaño o Marta Solaz, que interpretan a personajes a medio camino entre ellos mismos en la vida real (sus personajes se llaman como ellos) y la ficción. "Colegas es una dramedia y tiene un poso de crítica, de un poquito de acidez y un poquito de madurez muy bonito", explica Feijóo, hijo de Rita Irasema y nieto de Miliki, y que fue guionista y actor en Compañeros. Su linaje es otro de los aspectos que Feijóo no oculta en Colegas, jugando así una vez más con la realidad en la serie.

"En TVE se plantean que no hay ninguna serie vinculada con la nostalgia de los noventa, que tienen una plataforma, Playz, en la que pueden ofrecer este tipo de contenido y, por otra parte, la gran pregunta, qué es de aquellos actores que un día fueron portada de la Teleindiscreta de la Superpop o del Nuevo Vale y de repente no se sabe más de ellos, que no quiere decir que hayan dejado de trabajar", relata el actor. La serie, producida por Hill Valley (Muchachada Nui), estrena episodio cada martes a las 21.00 en Playz.es y en su canal de YouTube, y ahí queda disponible entera al finalizar, como han hecho con ficciones como Mambo, Dorien o Si fueras tú.

Montaje de la portada de Super Pop con la serie 'Colegas'.

Para elaborar los seis capítulos (de 22 minutos cada uno), grabados en ocho días, Feijóo reconoce que han vuelto a revisionar las series de los noventa, pero hace una apreciación: "Lo que contamos es una historia de hoy en día, que mira hacia esa década. Me gusta mucho el concepto de que es una serie de los noventa en una serie nativa digital en el siglo XXI. Este juego de plantear una serie de añoranza en el entorno más moderno posible me parece un acierto". El público al que va dirigida la serie, cuenta el actor y guionista, son los treintañeros: "A los que fueron niños y hoy en día ya están entrando dentro de su mundo adulto y por eso de repente miran atrrás y dicen, anda, que tuve infancia, y una adolescencia".

En un momento del primer capítulo, el personaje de Feijóo asiste a un casting para una serie en el que le acaban diciendo que él ya está descubierto, que buscan sangre fresca. "¡Pues redescúbrame", le grita el actor a la directora de casting. "No es que seamos juguetes rotos, pero es verdad que la profesión juega contigo, es una realidad, dice el actor. La serie, para sus creadores y protagonistas, es una forma de decir que siguen ahí, tanto los que se han hecho más famosos, como Elsa Pataky, Víctor Clavijo o Lucía Jiménez (estos dos últimos hace cameos en Colegas), como para los que para el público han pasado más desapercibidos. "Al final es una serie de amigos, de amistades, de lazos rotos, de grupos de personas. La hemos diseñado de forma que si un espectador es un millenial o es un generación Z que no conoce para nada Compañeros porque es que no había nacido cuando se emitía la serie o Al salir de clase, Un paso adelante o Nada es para siempre, no pasa nada, pueden ver Colegas perfectamente", remata Feijóo.