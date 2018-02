Tote King: “Es demencial que una persona pueda ir a la cárcel por rapear lo que le sale de los huevos”

Tote King fue uno de los protagonistas del periodo de mayor éxito del hip hop en España, hace más de una década. El sevillano considera que el género se ha ramificado, que “se ha abierto” y eso “está de puta madre”. A punto de cumplir 40 años, publica nuevo disco, Lebron, todavía como uno de los referentes de este género. “El jugador de la NBA es un veterano, pero hace poco ganó la liga y siempre está en el top tres de jugadores, me parece un buen símil para un tipo como yo, que tengo 39 años pero sigo ahí”. Se siente, dice, “contento” porque ha ganado oficio y “triste” porque se arruga.

Pregunta. De alguno de sus últimos discos ha confesado no estar orgulloso. ¿De este?

Respuesta. Cuando el disco está a punto de salir a veces dudo de algunos temas. Este disco me gusta entero.

P. Y a pesar de eso, hay una canción que dedica a la idea recurrente de dejar el rap.

R. Sí. El tema de Bartleby habla de la impostura, viene de la gran novela de Enrique Vila Matas -Bartleby y compañía- que me encanta. Son cosas que uno se plantea cuando ve muy claro que ese va a ser su trabajo. Cuando estaba estudiando en la Universidad me tuve que ir porque me estaba ganando la vida muy bien. Estamos hablando de 2003, 2004. Ahora que han pasado muchos años, me parecía buen momento para contarlo.

P. En el tema Puzzle habla de que ha pasado una depresión y muchas veces ha dicho que en una época de su vida hubo demasiado alcohol.

R. Sí, dentro de los músicos siempre he sido de los más sanotes, pero en El lado más oscuro de Ghandi, que es por lo que le tengo tirria al disco, fue la peor época de mi vida en lo personal. Tocaba demasiado y bebía mucho.

P. Como ha dicho tiene más oficio y se nota. Este disco es más íntimo y sentimental. ¿No se pierde así el carácter subversivo del hip hop?

R. No creas, porque el disco tiene muchos temas y da para mucho. Mimo mucho esas partes, que tenga temas con distintos ambientes, aunque sea bastante personal.

P. No se pude despegar el hip hop de la realidad social.

“En el rap, ese rollo macho es una estética” P. En el disco tiene una canción, Ella, que habla de machismo. En el hip hop hay mucho macho todavía. R. Sí, como en la vida en general sigue habiendo mucho macho y mucho machista. Pero tengo que decir que en el rap ese rollo macho es una estética. Ese rollo macho no es malo, es una de las marcas de identidad. Es un rollo de hacerte un tema vacilón, competitivo, como en el deporte cuando un tío le mete un mate a otro en la cara. No tiene una implicación machista, es musical. P. Pero quien más escucha el rap son jóvenes en los que cala esa estética. R. Sí, pero una cosa es cómo presentas esa historia y otra es lo que le cuentas en las letras. Cualquiera sabe mi proporción entre temas de vacile y con miga, aunque también es discutible que tengan que la música tenga que tener provecho. De la literatura que más me gusta, no sacas provecho social.

R. El hip hop puede ser lo que sea, como cualquier otro género, pero en mi caso siempre tiene el contacto con la realidad, con lo que me mueve, me molesta y me encanta y no tengo miedo a decirlo.

P. Puede ser lo que sea y sin embargo cuando los raperos se acercan a otros estilos se os acusa de traidores.

R. Cuando era joven también era intransigente cuando otros fusionaban, entiendo la crítica pero lo veo con la compasión de una persona más mayor. Estuve ahí y sé cómo funciona el cerebro de una persona que dice que el Tote se ha vendido porque hace un tema con el Canijo de Jerez. Sé cuáles son mis temas grandes y también sé cuándo me apetece hacer un tema con el Canijo o con Rozalén, que en este disco hay uno. Esos no están hechos para vender, que es lo que esa gente que nos acusa no entiende. Gano más dinero haciendo un tema como el que ellos quieren que cuando colaboro con gente así.

P. Y el beef, la batalla con insultos entre raperos, ¿es de otra generación o de otra época?

R. El beef ha estado siempre y en el rap americano trajo unas consecuencias supechungas y la gente a veces olvida eso. Murió bastante peña. Por suerte la gente ya ha entendido que hay sentido del humor y que el rap no tiene por qué ser tan kie. A mí no me gusta.

P. ¿Hay algo que le ciña a la hora de escribir: pensar en su familia, las condenas a los raperos...?

R. Nosotros nos la jugamos desde el 2000, lo que pasa es que el rap no era tan importante ni tenía un altavoz como internet. Viendo cómo está país, no tengo ningún pudor en decir que el Gobierno está lleno de nazis y están intentando censurar a la gente y asustar a los ciudadanos. Es aberrante lo de Valtonys, por ejemplo. Es demencial que una persona vaya a la cárcel por rapear lo que le salga de los huevos.

P. Algunos de sus compañeros se han pasado al formato libro, ¿ha pensado en hacerlo?

R. No, prefiero leerlos.

P. ¿Y si alguien le ofreciera la oportunidad?

R. Ya lo han hecho. Vino Planeta y les dije que no. Es el problema de leer, que cuando sabes que existe Vila Matas, Céline, o Rulfo, dices ¿cómo asomo yo la cabeza por aquí? La gente escribe despreocupadamente porque no lee. Creo que por eso se publica tanto hoy en día y no digo en mi sector, hablo de youtubers, de El Rubius como número uno de la Casa del Libro.