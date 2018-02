‘OT’ cierra la edición 2017 con una gala en directo con los mejores momentos

La edición 2017 de Operación Triunfo se cierra este martes 13 por la noche en La 1 con una gala especial en directo en la que os 16 concursantes volverán a interpretar los temas más emblemáticos que se han escuchado a lo largo del programa. El presentador, Roberto Leal, dará paso también a vídeos con momentos importantes del concurso que ganó Amaia Romero el pasado 5 de febrero.

Las tres finalistas, Amaia, Aitana y Miriam volverán a interpretar en solitario su canción preferida de la edición: Shake it out, Issues0 y What about us’ respectivamente. Además, Amaia y Alfred interpretarán Tu canción, el tema con el que representarán a España en el Festival de Eurovisión de Portugal. Por su parte, Aitana y Cepeda cantarán No puedo vivir sin ti y Miriam y Agoney compartirán de nuevo el dueto Running.

Alfred y Ana Guerra, cuarto y quinto clasificados de serán protagonistas también dúos con Marina (Don’t dream is over) y Mimi (Don’t worry about the thing). Además, la ganadora del programa repetirá el dueto que compartió con Roi, Shape of you. En grupo los participantes interpretarán La revolución sexual, A quién le importa y Camina, la canción compuesta por los 16 concursantes junto al director musical de la escuela, Manu Guix.

La actuación número 13 del programa quedará en manos del público Los espectadores pueden votar a través de la cuenta de Twitter del programa entre City of Stars (de la película La La Land), con Alfred y Amaia y Lo malo, interpretada por Ana Guerra y Aitana.