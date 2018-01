La actuación de Amaia que puso a sus pies al jurado de OT

Tras el descanso navideño, con una gala especial junto a los concursantes de OT 1, Operación triunfo ha regresado a la competición. Lo hizo este martes cambiando de día de forma excepcional. Entre las actuaciones destacó la de una de las favoritas para ganar, Amaia, que subió al escenario a interpretar el tema Shake It Out, de Florence + The Machine.

La navarra consiguió ser trending topic mundial en Twitter con un cambio de registro que puso a sus pies al jurado. Mónica Naranjo calificó su actuación como "apoteósica, sublime, exquisita... la rehostia". Hoy, 3 de enero, Amaia cumple 19 años y aunque no se coronó como favorita de la noche, privilegio que tuvo su compañera Aitana, sí ha recibido los elogios del público y también de sus profesores, como Javier Calvo: "Se atrevió a entrar en su oscuridad y dolor y convertirlo en arte. Eso es una artista y me siento privilegiado de trabajar con ella".

Operación triunfo sigue su camino de éxito en La 1 y ha arrancado el año liderando con 2.574.000 espectadores (18,3% de cuota de pantalla). Cerca se quedó El accidente en Telecinco, con 2.524.000 espectadores (14,9%) y más lejos de los dos, la película de Antena 3 John Wick (1.803.000, 12,1%).