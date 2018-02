Estreno del nuevo videoclip de Nat Simons

Nat Simons, una de las nuevas voces más interesantes del panorama español, con su gusto por la música norteamericana, publica segundo álbum, Lights. Será el próximo 23 de febrero. El disco está producido por Gary Louris, de The Jayhawks, y cuenta con la colaboración de músicos como MC Tylor, vocalista de Hiss Golden Messenger; Django Haskins (The Old Ceremony), o Greg Readling (Chatham County Line). Nat Simons regresa tras su anterior EP de cuatro canciones publicado hace dos años, Trouble Man, y su debut en larga duración, Home on High (2013).

EL PAÍS estrena el nuevo videoclip de la canción People.

People by Nat Simons on VEVO.