“Electropoesía es destello y trance”

La palabra “inclasificable” se inventó para gente como Ángel Guache (Luanco, Asturias, 1950). Pintor minimalista, expuso en el Reina Sofía en 2001 y enseguida dejó la pintura. Se hizo un nombre como poeta simbolista y se pasó al humor. Javier Barón, jefe de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, lo situó en la estala de La Codorniz y El Roto, y él dio el salto al spoken word. Ha publicado dos discos de “electropoemas” junto a Dani Loma y otros tantos junto al guitarrista Marcelo Pull. Su nuevo libro se titula Experiencia espiral (Huerga & Fierro).

Defina “electropoesía” en dos palabras. Destello y trance.

¿Qué libro le hizo ser poeta? Las aleluyas, con ilustraciones de ranas que cantaban en charcas y ese tipo de disparates; un adelanto de lo que sería mi vida.

¿Y quién le hizo meterse en la música? Aus den sieben Tagen, de Stockhausen (nos acercamos a él ya en nuestras primeras grabaciones con Ciganda en el año 1972 y su sombra sigue planeando todavía en los nuevos electropoemas) y el Pierrot Lunaire, de Schoenberg (al que hacemos un homenaje en la pieza El poeta entabla relaciones con el más allá, del disco A vivir). Y luego llegó el Tom Waits más experimental (no el del pseudo-jazz).

¿Cuál es su libro de humor de cabecera? Zazie en el metro, de Queneau.

¿Qué poema ajeno le habría gustado escribir? Cualquier soneto del Siglo de Oro. Hice mi parodia en Veinte erosonetos y una declaración desesperada. O eso dice Antonio Orejudo en el prólogo.

¿A qué poema canónico le añadiría una guitarra eléctrica distorsionada? A toda la poesía repolluda, la de los premios y antologías.

Si tuviese que usar una canción como autorretrato, ¿cuál sería? Autorretrato ebrio, del disco Lo obscuro, con música de Loma; o Nocturno autorretrato, del disco Dando tumbos, un blues que hice con Marcelo Pull. (Tengo infinidad de autorretratos.)

¿Merecía Bob Dylan el Nobel de Literatura? Dylan está más allá del Nobel.

¿Cuál es la película que más veces ha visto? Una sin pretensiones, pero que me hacía mucha gracia en su momento: Los pecados de la señora Blossom, con una genial Shirley MacLaine, que hace de mujer de un fabricante de sujetadores (hoy no sé si me divertiría tanto.)

De no ser escritor/pintor/músico, le habría gustado ser… Santo eremita. Lo estoy intentando.

Ha sido pintor minimalista, poeta simbolista, poeta humorístico, letrista, intérprete de spoken word, ¿qué ponía su hija en la ficha del colegio en ‘profesión del padre’? No tengo ni idea, supongo que pondría “Disparatado”, que es como me veía.

¿Qué suceso histórico admira más? La invención de los tapones para los oídos.

¿A quién le daría el próximo Premio Cervantes? A Luis Alberto de Cuenca, gran poeta del humor y gran letrista de canciones.