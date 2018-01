La historia de la música está hecha de momentos y sitios concretos, códigos postales especiales y cada fan tiene su fetiche espaciotemporal. Incluso los seguidores de este combo escocés que debutaba en enero de 2012 con un disco sobresaliente. Ese momento es el día de Navidad de 2011, cuando en la casa que compartían los miembros de la banda se juntaronintegrantes de The Beta Band (David McLean, el batería, es hermano de uno de los miembros del añorado combo escocés), Super Furry Animals (amigos de Beta Band y con relaciones sentimentales con familiares de los McLean) y The Phantom Band (su líder es el mejor amigo de la infancia de John). De golpe, integrantes de cuatro de las asociaciones más originales de la música británica de las dos últimas décadas estaban jugando al ping pong en la Wii. Django Django, desde el minuto uno, han sido ese combo del que uno querría ser colega.

DJANGO DJANGO Disco: ‘Marble Skies’. Sello: Music As Usual. Calificación: 8 sobre 10.

En Born under Saturn, su anterior referencia, se tomaron demasiadas confianzas. Eran la versión más bailable de Super Furrty Animals y la más tarareable de The Beta Band. Ahora entregan su disco más pop. Sin renunciar a tomar riesgos, los escoceses se gustan en el tema que abre el disco, Marble Skies, que empieza como una versión para gafotas de Take On Me de A-ha y acaba con ganas de volverla a poner. Le sigue una secuencia con tres de los mejores temas que han grabado jamás. Surface to Air es el resultado de tratar de hacer pop fresco y coger frío: una joya. Además, cuenta con la voz de Rebecca Taylor, de Slow Club. Luego viene Champagne, que hace con Cars de Gary Numan lo mismo que antes se ha hecho con el hit de A-ha. Hay muchos años ochenta, y casi todos los que valen la pena están en este disco. Tic tac toe termina esta ronda ganadora a ritmo trotón, en un corte que sería el orgullo de la Beta Band. El disco, obviamente, no puede mantener este nivel, porque si no, esta gente no se llamaría Django Django, sino que serían conocidos como, no sé, The Beatles, o Kraftwerk. Pero, bueno, que si le gustan los Beatles y le gusta Kraftwerk, esto le encantará. Y si le gusta Kraftwerk pero le dan pereza los Beatles, también. Ahí reside la grandeza de estos escoceses.