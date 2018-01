Calexico canta al Estados Unidos de la inmigración

Existe el Estados Unidos de Donald Trump, pero también otro bien distinto al que canta Calexico. Tal y como se recoge en Voices of Field, una de las canciones que forman The Thread that Keep Us, el nuevo álbum de la banda norteamericana, es ese país que “mira en los ojos del otro” y “escucha la voz del otro”, incluso “su canto”. Un lugar que existe, o más bien resiste, tras la bandera de patriotismo y xenofobia que ondea el incendiario mandatario de la Casa Blanca. “Este es un disco que reflexiona sobre el ambiente que vive Estados Unidos, sobre la dirección del país tras las últimas elecciones”, comenta Joey Burns, cantante y guitarrista de Calexico.

Burns está sentado en las oficinas del sello Music As Usual junto a su colega John Convertino, baterista del grupo. Ambos son las mentes pensantes de Calexico. Dos líderes educados y con un discurso reposado y profundo, sin divagaciones ni frases vacías, que han trazado un mapa emocional sobre esa Norteamérica que debe tanto a la inmigración y a todas esas comunidades de gentes que una vez fueron allí con el sueño de tener vidas mejores. “Intentamos mostrar la diversidad que existe en nuestro país”, comenta Burns. Convertino asiente con la cabeza y añade: “Estados Unidos es un gran país, inmenso. Pero están pasando cosas muy preocupantes. Hay un retroceso social. En Europa suceden cosas parecidas”.

A través de 15 canciones, el nuevo disco documenta ese retroceso mediante vidas anónimas que pelean por sobrevivir en condiciones desfavorables y sueñan por la llegada de tiempos menos infames. “Encontramos la inspiración en las historias de nuestras vidas. Buscamos hablar de asuntos universales a través de personajes que nos hemos encontrado”, explica Burns. Y, con sus paisajes de campos abiertos y postales de pequeñas ciudades sin magia, se termina por convertir en una respuesta al show de Trump, a la fractura social que está dejando un presidente que, catapultado a la Casa Blanca por su mano dura contra la inmigración, quiere levantar un muro en la frontera con México. “Una gran parte de la población no se para a pensar en el tema de la inmigración con la sensibilidad suficiente. En sus palabras solo se repiten las palabras del presidente: ‘América primero’. Es una mente estrecha y demuestra que vivimos en un momento negativo de la historia. Creo que debemos aportar más diversidad que nunca en la vida”, dice Convertino, que vive en El Paso, en el extremo de Texas con México.

Burns vive en Tucson, Arizona. Cuenta que su hija está casada con un dreamer, tal y como se conoce a los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU y a los que Trump quiere expulsar del país. El presidente republicano suspendió el programa DACA, que fue concebido por Barack Obama y que protege de la deportación a ese colectivo. Si el Congreso, con mayoría republicana, no actúa, a partir del 5 de marzo más de 800.000 dreamers podrían abandonar el país. “Ocurrió algo único con la elección de Obama, pero también con la elección de Trump. Por eso, simplemente, digo: ‘Por favor, presidente Trump, lea la constitución’. Basta con eso”, sentencia Burns. “Celebramos la combinación de culturas y de personas”, añade Convertino.

Desde que publicaron en 1997 el disco Spoke, Calexico lleva más de 20 años celebrando esa combinación. En The Thread that Keep Us, su noveno álbum de estudio, Burns y Convertino cuentan con Jairo Zavala, más conocido como Depedro, quien canta en español en la ranchera Flores y Tamales y ha girado con ellos en una época pasada. Como en las mejores bandas, Calexico tienen una identidad, un sello propio como grupo reconocible por sus embriagadores vientos y su mezcolanza sonora fronteriza. “Me encanta el jazz. Aprendí mucho de joven y la verdadera filosofía del jazz era tener una menta abierta. Intentamos mantenerla en nuestra música al incorporar muchos elementos”, señala Burns. “Me siento orgulloso de Calexico. Hemos trabajado mucho por desarrollar nuestro propio sonido”, añade Convertino.

Burns se levanta y se dirige a un mapa que hay en la habitación. Comenta distintos sonidos del disco y se esfuerza por explicar sobre el mapa de dónde viene el tex-mex o la música norteña, entre otras influencias de Calexico. Su dedo planea sobre los estados de Lousiana, Texas, Nuevo Méjico, Arizona o California. También sobre países: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Cuba… Se mueve con suma rapidez, como bailando sobre las fronteras. De repente, salta el inmenso azul y se sitúa en España. En Madrid. “Y aquí estamos”, dice con una sonrisa. “Como en casa”, añade. “Ojalá Estados Unidos vuelva a ser la casa de millones de inmigrantes”, señala. “Ojalá”, repite Convertino.