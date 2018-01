Ballybricken despide a Dolores O'Riordan

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder del grupo The Cranberries, ya está en el cielo interpretando el concierto "más importante de todos", el de la "vida misma", celebró este martes el sacerdote Liam McNamara durante el funeral de la artista, fallecida el 15 de enero a los 46 años. Unas 200 personas participaron en la misa celebrada en la iglesia de Saint Ailbe de su pueblo natal de Ballybricken, en el condado de Limerick (suroeste de Irlanda).

El féretro de O'Riordan entró en la iglesia al son del Ave María, de Schubert, en una grabación de la líder de The Cranberries y el tenor italiano Luciano Pavarotti. La música del grupo sonó durante toda la ceremonia, en la que estuvieron presentes su madre Eileen, sus seis hermanos y sus tres hijos: Taylor, Molly y Dakota, fruto de su relación con Don Burton, de quien se separó en 2014 tras 20 años de matrimonio. Los miembros de la banda Noel y Mike Hogan, y Fergal Lawler también asistieron a la ceremonia.

El féretro abandonó el templo, entre aplausos, y acompañado por la canción When you are gone, incluida en el álbum de The Cranberries To the Faithful Departed (1996).

La capilla ardiente instalada en el pueblo natal de O'Riordan recibió la visita de miles de personas. Entre ellas estuvo el presidente de Irlanda, Michel D. Higgins. El cortejo fúnebre se desplazó al cementerio de Ballybricken para enterrar a la cantante junto a su padre Terry, en un acto privado, al que solo asistirán la familia y los más allegados.