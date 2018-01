Con materiales parecidos a los que podía haber empleado Josep Maria Fonollosa para escribir un poema con alma de viacrucis insomne (Ojalá que llegara/el fin del mundo esta noche/y esta noche no acaba, no, nunca acaba), Miguel Ángel Pérez Blanco, autor de los cortometrajes Carretera al Atlántico (2011) y Los dinosaurios ya no viven aquí (2013), ha firmado una opera prima que envuelve de enigma y un hermetismo sólo aparente su abrumadora claridad de ideas. En Europa hay dos amantes que se desdoblan y una noche que se bifurca (del 31 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 2017) para ofrecer, al amparo del lenguaje del símbolo y la pesadilla, el diagnóstico de un presente de extravíos e incertidumbres.

EUROPA Dirección: Miguel Ángel Pérez Blanco. Intérpretes: Alexei Solonchev, Virginie Legeay, Roman Rymar, Cristina Otero. España, 2017 Duración: 63 minutos.

El cineasta, que dedicó un estudio académico a la obra del francés Philippe Grandrieux —cineasta esencial de nuestro tiempo que aún no ha conocido acceso a nuestros circuitos de exhibición—, canaliza buena parte de la poética abstracta y atmosférica del autor de Malgré la nuit (2015) en este debut radical al que no se le detectan demasiadas ganas de negociar con nadie. La idea de Europa según Pérez Blanco podría ser la promesa de una rave brillando inaccesible en el corazón de un bosque oscuro, arrullado por el murmullo políglota de los excluidos. La película discurre por territorios limítrofes a los del viaje nocturno del agente Cooper y Carrie Page en el último capítulo de Twin Peaks: no hace falta que la razón descifre lo que el inconsciente entiende.