¿Es Toni Servillo divertido?

Verónica Echegui y Toni Servillo, en ¡'Déjate llevar!'.

Elías (Toni Servillo) es un psicoanalista freudiano que se ha ganado una reputación que genera terror en sus pacientes. Eso y su fama de egoísta y de agarrado no hace que tenga muchos amigos, ni que su propia familia le tenga cariño. Comparte su piso con su exesposa, Giovanna, de la que aún sigue enamorado pero de la que no se ha separado por no pagar un abogado. Una leve enfermedad le cambiará su forma de vida, le obligará a dedicarse a actividades deportivas y así conocerá a la caótica Claudia (Verónica Echegui), una entrenadora personal que le hará ver la vida de forma diferente.

Echegui y Servillo protagonizan ¡Déjate llevar!, una comedia alocada de Francesco Amato, que se estrena en España el 2 de febrero y que confirma el talento de Servillo para cualquier actuación: bajo la dirección de Paolo Sorrentino ha hecho de políticos como Andreotti (Il divo) o Berlusconi (en Loro, de próximo estreno), o personajes de muy distinto calado en Un hombre de más, La gran belleza o la excepcional Las consecuencias del amor; y con otros cineastas ha variado más de género, desde la comedia más loca al drama en filmes como Gomorra, Las confesiones, Un balcon sur la mer, ¡Viva la libertad! o È stato il figlio. Aquí, el objeto de su alocamiento lo compone Verónica Echegui, que tiene en cartel otro filme rodado fuera de España: Me estás matando Susana