Es frecuente que haya tanto retraso que para cuando lleguen las películas a las salas pueden haberse olvidado ya. Hace meses se lanzaron algunas de ellas en tal o cual festival de cine e incluso consiguieron un premio o más, pero es difícil mantener vivo su recuerdo, especialmente si mientras tanto han permanecido escondidas. ¿Qué se premió, por ejemplo, en los festivales de Cannes o de Venecia del año pasado? Y según, además, de qué premio estemos hablando, porque son tantos que ya no hay quien recuerde todas las películas galardonadas; sobre el festival de San Sebastián, sin ir más lejos. Al margen de los galardones oficiales, y entre otros varios más, existen allí el de Horizontes, el Del Público, de Irizar, De la Juventud, En Construcción, Foro de Coproducción, Ikusmira, RTVE, Tabakalera, Glocal in Progress, premio Lurra, Fedeora, Signis, Sebastiane, Nuev@s director@s… Algunas de sus películas han llegado ya a nuestras pantallas pero la mayoría sigue aún en lista de espera desde el pasado septiembre. Cuando finalmente llegan, las campañas publicitarias no son suficientemente potentes como para lograr superar el olvido, y las propias películas premiadas, incluso con la máxima distinción del público, pasan a menudo por la cartelera sin pena ni gloria, supongo que por ese copioso reparto de premios.

La única solución para no dejar pasar películas realmente importantes consiste en tener buena memoria y permanecer atento. Siguiendo con San Sebastián, recordar que por fin acaba de estrenarse la Concha de Oro, The Disaster Artist; y que la semana próxima se podrá ver uno de los premios del último Venecia, Tres anuncios en las afueras…; y aún en la siguiente el Gran Premio de Cannes 120 pulsaciones por minuto, todas ellas seriamente recomendables, sin olvidar las que no han pasado por festival alguno. Porque no sólo de películas premiadas y festivaleras ha de vivir el cinéfilo.