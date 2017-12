Céline y sus panfletos antisemitas

"Siempre afirmó haber escrito los panfletos en 1938 y 1939 con un objetivo pacífico, y nada más. Para él, los judíos promovían la guerra y él quería evitarla. No hay más", dijo Lucette Destouches en Céline secret (Céline secreto), coescrito con Véronique Robert y publicado en 2001. "Hoy mi posición sobre los tres panfletos [...] sigue siendo muy firme", añadía. "He prohibido su reedición y, sin descanso, denunciado a quienes, por motivos más o menos confesables, clandestinamente los han publicado, en Francia o en el extranjero. Estos panfletos existieron en un contexto histórico determinado, en una época particular, y a Louis y a mí sólo nos trajeron desgracias. En nuestros días ya no tienen razón de ser. Aún hoy, y justamente por su calidad literaria, pueden ostentar ante algunos espíritus un poder maléfico que yo he querido evitar a todo precio".