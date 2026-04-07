El consejo de informativos de TVE accede a matizar su durísimo informe sobre ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas Lenguas’

El presidente de RTVE, José Pablo López, afirmó durante una comparecencia parlamentaria a finales del pasado enero que la “más grave” expresión contenida en un durísimo informe elaborado por el consejo de informativos sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas radicaba en este pasaje: “Es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad”. Días más tarde de aquella comparecencia, el presidente llevó al consejo de administración un no menos duro contrainforme elaborado por la dirección de Televisión Española que fue aprobado a mediados de febrero por la mayoría de 11 integrantes del órgano de gobierno y el voto en contra de los cuatro miembros a propuesta del Partido Popular. Aquel contrainforme pidió al consejo de informativos entre otros aspectos respaldar “con hechos comprobables” la controvertida mención o bien rectificarla “de manera inmediata, clara y proporcional”. La respuesta de sus integrantes ha llegado este martes con un escrito enviado a los trabajadores, donde “en ánimo de buena voluntad” anuncian que matizarán —es el verbo empleado— la expresión “altavoz de mensajes de odio”, si bien no aclaran cómo quedará redactado y cuestionan otros aspectos del contrainforme.

El contrainforme de 19 páginas aprobado por el consejo de administración en respuesta al informe de más de 140 páginas elaborado por el órgano de control interno sobre los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas fue enviado a los trabajadores de la corporación con un mensaje en el que se indicaba lo siguiente: “El consejo de administración de RTVE, como órgano jerárquico del cual depende jerárquicamente el CDI [consejo de informativos] de TVE, insta a dicho consejo a rectificar las acusaciones realizadas contra dichos programas en los términos previstos en el informe realizado por TVE”. En el nuevo escrito de 15 páginas enviado a la plantilla este martes, el consejo de informativos afirma: “Es la primera vez que el consejo de administración de RTVE asegura tener una supuesta superioridad jerárquica y exige al CDI de TVE la rectificación de nuestro informe y advierte de la posibilidad de tomar medidas”. Y añade: “Pese a que no existe esa dependencia jerárquica, ha procedido a estudiarlo para dar respuesta a los argumentos del consejo de administración”.

El consejo de informativos está conformado por 13 vocales elegidos cada dos años por los trabajadores adscritos a las unidades informativas y centros territoriales. El presidente de la corporación defendió en la citada comparecencia parlamentaria su papel como “piedra fundamental de un medio público”, si bien acusó a sus integrantes actuales de “mala praxis” por el controvertido informe sobre los programas en liza, realizados mediante coproducción externa y que abordan la actualidad con mesas de debate y conexiones en directo.

Tanto Mañaneros 360 como Malas Lenguas forman parte de las apuestas promovidas por la cúpula de la televisión pública que han supuesto un impulso a las cuotas de audiencia. Y según el Estatuto de Información de la corporación, el consejo de informativos de TVE tiene “competencias sobre la programación general de los servicios informativos, así como los contenidos informativos emitidos en cualquier otro programa de televisión o generados para Internet o cualquier otra plataforma interactiva multimedia”. En su escrito de este martes, los integrantes actuales del órgano de control interno insisten en que “ejercen sus funciones con autonomía e independencia, sin que exista relación de dependencia jerárquica respecto del consejo de administración”.

“Medidas pertinentes”

Fue el órgano de gobierno de la corporación quien instó al consejo de informativos a una respuesta, “en su caso”, anterior a la sesión que mantendrían el pasado marzo. Y anunció que “adoptará las medidas que considere pertinentes”. El retraso en el plazo indicado y la intención de matizar el informe previo en una nueva versión abren un nuevo capítulo de este enfrentamiento que será analizado en la próxima reunión ordinaria del consejo de administración a finales de este mes de abril. Además, el escrito de este martes añade una serie de réplicas a los puntos y el anexo expuestos en el contrainforme aprobado por 11 de los 15 consejeros el pasado febrero.

Más allá de la predisposición a matizar la expresión “altavoz de mensajes de odio”, el consejo de informativos reconoce que hay metodologías “mejores” que la de su análisis, cuestionada en el contrainforme por el bajo número de visionado de los programas en liza. Si bien, añaden, “no se puede hacer una enmienda a la totalidad del informe”. Y entre otros asuntos, el escrito de este martes responde a la aclaración de la cúpula de RTVE sobre “quiénes son los verdaderos responsables editoriales” de ambos espacios, según la cual “en el mismo informe consta una respuesta escrita de la Directora de Magazines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial”. Los integrantes del consejo de informativos aseguran en cambio que “a día de hoy” solo conocen “de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas”. Entre otras conclusiones, añaden que su controvertido análisis sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas fue “fruto de una investigación que se ha llevado a cabo por las numerosas quejas de profesionales de la información”. Y sienten que es su “obligación investigarlo”, por lo que emitieron un informe “aprobado por unanimidad”.