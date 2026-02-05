EL PAÍS TV emite este domingo el programa ‘Noche electoral en Aragón’

El programa estará conducido por Carlos de Vega y contará con la colaboración de los periodistas del diario y expertos

Las cabeceras informativas de PRISA Media preparan un importante despliegue informativo para la próxima jornada electoral en Aragón: EL PAÍS, la cadena SER y El HuffPost despliegan hasta este domingo, 8 de febrero, una amplia cobertura de los comicios en la que se desvelará el futuro de más de 1,3 millones de aragoneses.

EL PAÍS desplegará a un equipo de enviados especiales a lo largo de toda la comunidad autónoma para contar la jornada de votaciones en la calle y los colegios electorales, así como la actualidad en la sede de todos los partidos, que se podrá seguir en directo a través de la edición digital durante todo el día.

Por la noche, a partir de las 20.00, el programa especial de vídeo Noche electoral en Aragón, presentado por Carlos de Vega, acercará a la última hora, las conexiones con las sedes de las formaciones y contará con el análisis de periodistas como Berna González Harbour, Javier Casqueiro, Kiko Llaneras, Elsa García de Blas y Virginia Martínez, entre otros.

Desde el cierre de los colegios electorales, se podrá seguir el escrutinio en directo gracias a un despliegue multimedia con los datos a tiempo real del recuento, artículos y análisis de datos pormenorizados por municipios. Las ediciones digital e impresa del periódico recogerán también todo el despliegue informativo con información y análisis de periodistas y expertos.

La Cadena SER, por su parte, ofrecerá la última hora de las elecciones desde primera hora del domingo. A partir de las 20.30, Àngels Barceló y José Luis Sastre conducirán, desde Zaragoza, un programa especial que recogerá la última hora del recuento y acercará a los oyentes las reacciones de los diferentes partidos políticos. Junto a ellos, diversos colaboradores analizarán todo lo que suceda en los primeros comicios de 2026.

Previamente, a las 14.00, Aida Bao se pondrá al frente de una edición especial de Hora 14 que ofrecerá el primer dato de participación y repasará todas las novedades que sucedan durante las primeras horas de votación.

El HuffPost también ofrecerá una cobertura especial para explicar los resultados y reacciones del domingo, que decidirán si Jorge Azcón revalida su mandato al frente del ejecutivo maño.

Además, la web y la app de las tres cabeceras informarán, minuto a minuto, de todo lo que acontezca en la jornada.