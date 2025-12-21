Muere el periodista Fernando Pajares, histórico de la agencia Efe

El periodista Fernando Pajares Giménez, que trabajó en la Agencia Efe durante más de 40 años y estuvo vinculado a la comunicación institucional y el ámbito iberoamericano en diferentes puestos de responsabilidad, ha fallecido en Madrid a los 70 años a consecuencia de una larga enfermedad.

Su relación con Efe se remonta a comienzos de la década de 1980. Fue delegado de la Agencia en Estados Unidos y Canadá entre 1991 y 1997, con sede en Washington; delegado para el Sudeste Asiático y el Pacífico en Manila (Filipinas) entre 1997 y 1999, donde además dirigió el Servicio en Inglés, y delegado para el Reino Unido e Irlanda entre 1999 y 2004, etapa en la que también fue vocal de la Cámara de Comercio Española en ese país. Anteriormente, había sido subdelegado para el Reino Unido en Londres (1983-1984) y corresponsal en París (1982-1983).

Su carrera profesional incluyó también una intensa dedicación a la comunicación institucional y a la cooperación internacional. Entre 2005 y 2013 fue director de Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en el gabinete de Enrique V. Iglesias. Anteriormente, en 2004, trabajó en la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, como asesor del Secretario de Estado de Comunicación, y fue consejero de la Real Casa de la Moneda y consejero de la Agencia EFE.

Entre 1987 y 1991 desempeñó el cargo de director de Comunicación de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores, etapa en la que también fue consejero de la Sociedad Estatal del Quinto Centenario. Previamente, entre 1985 y 1987, fue director de Información del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Pajares fue también director del diario El Socialista entre 1980 y 1982, además de colaborar a lo largo de su vida profesional en numerosos medios. En 2015, recibió el Premio de la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) a la “Personalidad Iberoamericana del Año”, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Además, colaboró en varias ocasiones con EL PAÍS.