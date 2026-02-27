Pedro Fresco, experto en energías renovables: “Con solo tres tecnologías podríamos eliminar dos tercios del problema climático”

El especialista en energía publica ‘El arte de impulsar el cambio’, que reivindica el optimismo como herramienta para acelerar la transición energética

Muchas veces, hablar de cambio climático es pensar en escenarios catastróficos: grandes inundaciones, sequías, olas de calor. Pero esos mensajes no calan a todo el mundo. “El pesimismo se ha metido en nuestra sociedad como herramienta para paralizar el cambio. Hoy en día ser optimista es un acto revolucionario”, contrapone Pedro Fresco (Valencia, 44 años), experto en energías renovables y director de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía (Avaesen). El valenciano ha publicado diferentes libros sobre el tema (El Nuevo Orden Verde o Energyfakes) y ahora lanza El arte de impulsar el cambio (Barlin), que reivindica el optimismo como herramienta para impulsar la transición energética.

Pregunta. ¿Por qué hace falta una visión optimista de la transición energética?

Respuesta. Vivimos en una época de pesimismo social, descreimiento y desconfianza, donde parece que nada es posible. Y nos está haciendo mucho daño en muchos ámbitos. En transición energética, ese relato es falso e interesado. Pretendo combatir esos discursos interesadamente pesimistas, porque la transición energética sí es posible.

P. ¿El cambio climático se puede mitigar?

R. Que sea imposible combatir el cambio climático no es real, hay muchas cosas que se están haciendo y que están funcionando. Eso no quiere decir que la lucha contra el cambio climático vaya bien, porque va lenta por cómo se están gobernando nuestros países. Pero tenemos las herramientas encima de la mesa para reducir el problema del cambio climático de forma muy rápida. Con solo tres tecnologías podríamos eliminar en poco tiempo dos tercios del problema climático. Parece mentira, pero es así.

P. ¿Cuáles?

R. Las energías renovables (fundamentalmente la eólica y la solar), los vehículos eléctricos y las bombas de calor. En el libro señalo en qué se usan los combustibles fósiles, que tenemos tecnologías sustitutivas maduras, y de ese análisis muestro que podemos eliminar dos tercios del carbón, del gas y del petróleo con estas tres tecnologías que son maduras y económicamente viables. Eso no elimina todo el problema climático, pero ganaríamos tiempo para hacer frente al otro tercio del problema. Tenemos que instalarlas masivamente a toda velocidad en todas partes.

P. ¿Por eso hay tantos bulos contra el coche eléctrico y las renovables?

R. Sí. Quienes viven del mundo fósil usan el miedo para intentar paralizar el cambio. Esto va tan rápido que la única manera que tienen de intentar frenar el cambio es crear muchísimos bulos, como que los coches eléctricos se incendian, que todo coche incendiado es coche eléctrico, el ataque a las renovables aprovechando el apagón... No están atacando a otras tecnologías más lejanas como el hidrógeno verde o la energía geotérmica.

P. Se puede hacer, pero las emisiones globales no dejan de crecer.

R. Hay decenas de países bajando las emisiones desde hace muchísimos años y estamos viendo datos esperanzadores en 2025, cuando China ha empezado a consumir menos carbón para generar electricidad y menos diésel para el transporte, India también ha reducido su uso de carbón. No está pasando aún a nivel internacional porque no todos los países están haciendo lo mismo y la población de la Tierra sigue creciendo. Pero la población dejará de crecer —como ya vemos en muchos países— y, cuando analizas bien los datos, ves que pronto va a llegar un momento en que las emisiones van a empezar a decrecer.

Pedro Fresco, el pasado viernes en una plaza de Valencia. Mònica Torres

P. ¿Se está usando el miedo para ralentizar las medidas climáticas?

R. Sí. El miedo es la herramienta fundamental de quienes quieren paralizar la transición energética: vas a ser más pobre, no vas a poder calentar tu casa, va a haber apagones, no vas a poder cargar el coche eléctrico. Funciona muy bien como arma de reacción, pero bastante mal como arma de transformación. Los defensores de la acción climática a veces hemos caído en la tentación de usar también el miedo para intentar espolear a la gente, pero no ha funcionado porque genera rechazo. Hay que buscar otras estrategias.

P. La dana de Valencia se impulsó por el cambio climático, pero la ultraderecha negacionista no para allí de crecer. ¿Cómo se explica?

P. Cuando alguien está con un garaje con un metro de barro, no es el momento de hablarle de emergencia climática. Pero igualmente, de forma inteligente, no podemos dejar de entender el problema del cambio climático y explicarlo con mucha empatía y entendiendo el momento, intentando relacionarlo con la vida de las personas. Siempre va a llegar más el riesgo de inundación de un municipio, o de sequía o de incendio, que los osos polares. Hay que entender que la polarización política ha cogido a la gente como rehén, pero intentar no tratar a la gente como si fuese ignorante.

P. ¿El optimismo puede ayudar frente a la extrema derecha?

R. Sí, un optimismo basado en datos y ejemplos. Hay que decirle a la gente que la descarbonización va a ser buena para su país, para su vida y su salud. Por ejemplo, hay una preocupación por la soberanía energética: hay que decir que la transición energética va a llevar a más independencia, y eso el 80% de la población te lo va a comprar, y eso es una visión optimista.

P. Hay oposición a las renovables de cierto ecologismo. ¿Por qué?

R. Hay un ecologismo infantil que intenta pararlo todo en vez de transformar. Ahora se ve que están atacando las mismas cosas que el trumpismo y la derecha radical. Sus motivos son distintos, pero están actuando igual frente a las renovables.

P. El biogás también genera mucha oposición en la España vacía.

R. Es parte del conflicto por las renovables. Explico en el libro cómo existe una contradicción entre lo que es necesario globalmente y cómo se aterriza localmente. Es lo que ha pasado con las renovables y con el biogás. Tenemos que hacer mucha pedagogía, mucha empatía, tener paciencia y ser transparentes. Hay que enseñar las plantas de biogás a la gente, para que vean cómo huelen y que no son peligrosas, pero también ser claros y explicar que los residuos hay que gestionarlos, que una planta de biogás es un buen mecanismo para gestionar bien un residuo y además permite obtener gas, que es uno de los elementos de chantaje por parte de Rusia y EE UU. El biogás es necesario y se tiene que implantar.

P. Dice que “con la transición ecológica hemos querido evangelizar y no hemos sabido escuchar”. ¿A qué se refiere?

R. A que muchas veces queremos enfrentar la transición ecológica desde el punto de vista moralista en lugar de práctico. No hay que decirle a la gente que tiene que ser un asceta climático: el camino es que nosotros pensemos qué parte de nuestra propuesta va a ser mejor aceptada. Si se explican las cosas positivas de la transición energética y la gente las acepta por egoísmo, también vale: usemos el argumento económico, el geopolítico... Si alguien se pone paneles solares por su economía y no por el planeta, también cuenta.

P. ¿Hay ejemplos positivos?

R. Muchos. En el norte de Europa están sustituyendo calefacciones de distrito de gasóleo, carbón o gas por bombas de calor: el otro día se hizo una en Estonia que eliminó de golpe el 1% de las emisiones del país. Hay países pobres como Pakistán que están instalando energía solar de forma rapidísima. China vende ya el 50% de coches eléctricos y está empezando con los camiones eléctricos; en Europa, Noruega y Dinamarca también lo hacen. Etiopía tiene muchísimos recursos naturales renovables y está intentando electrificar masivamente el transporte. España es referencia en instalación de energía solar. Si pudiésemos hacer todos esos mejores ejemplos en todas partes a la vez conseguiríamos una reducción de emisiones rapidísima.