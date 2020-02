Viñetas malagueñas que han conquistado a Netflix

Pepo Pérez (Málaga, 50 años) aún recuerda el conflicto familiar cuando dijo que quería irse a Granada a estudiar Bellas Artes. Sus argumentos no sirvieron de mucho: acabó matriculándose en Derecho en la Universidad de Málaga. No le fue mal. Consiguió uno de los mejores expedientes académicos y con ellos una beca gracias a la que hoy es profesor de Derecho Administrativo en la facultad malagueña. Jamás dejó atrás su vocación artística y en los ratos libres empezó a dibujar profesionalmente. Tras algunas colaboraciones, su primer gran proyecto personal fue El Vecino (Astiberri) junto al guionista Santiago García, publicado en 2004, cuyo protagonista, al igual que él, tiene dos vidas paralelas. Una con capa de superhéroe y otra de un tipo normal con problemas normales. La obra tiene ahora dos tomos más y Netflix la ha dado a conocer al gran público adaptándola a una serie que protagonizan Quim Gutiérrez y Clara Lago. Para cumplir su sueño, Pérez ha terminado recientemente la licenciatura en Bellas Artes. “Quería quitarme la espinita”, destaca feliz.

La vida de Juan Carlos Pérez García (Pepo Pérez) se ha movido de forma constante entre el cómic y el Derecho. Y, salvo algunas estancias puntuales en lugares como Francia o EE UU, su trabajo se ha desarrollado en Málaga. “Aquí se puede trabajar”, explica. Aclara que es “totalmente ajeno” a banderas y nacionalismos, aunque se siente muy mediterráneo. De hecho, es remero de una jábega en el club Tiburones del barrio marinero de Pedregalejo. “Me encanta”, asegura. “Yo he podido trabajar aquí. Ir a grandes capitales o quedarte en tu ciudad depende mucho de lo que quieras hacer en la vida y, también, de tu profesión”, explica. Él sirve como ejemplo, pero hay otros como Carlos Pacheco, gaditano que ha desarrollado su exitoso trabajo para editoriales norteamericanas desde su San Roque natal.

La lista de medios, publicaciones y obras en las que Pepo Pérez ha colaborado como dibujante es enorme. Además, en 2013 fue profesor visitante en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y, un año después, dibujante residente en la Maison de Auteurs de Angulema, en Francia. “En ese tipo de estancias, donde compartes mucho con otros profesionales, es donde más se aprende”, asegura, por eso ha disfrutado tanto estudiando Bellas Artes. “Los profesores me han enseñado mucho, pero aún más de los compañeros, casi todos más jóvenes que yo”, subraya. Nunca ha querido dedicarse únicamente al dibujo. “La transmisión de conocimiento siempre me ha gustado y no he perdido la pasión, por eso nunca lo he dejado”, afirma. Su extraordinaria manera de explicar concisamente la historia y evolución del cómic patrio deja claro su buen hacer en las aulas.

El autor malagueño cree que la libertad que da sentarse con un lápiz delante de un papel y el bajo coste de este trabajo son dos de los motivos por los que el audiovisual se ha fijado en las novelas gráficas. “Dibujar es mucho más barato que rodar y eso da más posibilidades a la hora de afrontar una historia. Además, para desarrollar luego el proyecto es más fácil porque lo ves, lo tienes ya ilustrado”, relata. Pérez está sorprendido de la rapidez con la que la plataforma digital ha levantado el proyecto desde que Zeta Audiovisual -también creadores de Elite- comprara una opción para un posible desarrollo a comienzos de 2018 de El Vecino y, un año más tarde, la serie estuviera en plena grabación. Igualmente, está encantado con cómo han llevado a sus personajes y decorados a la realidad. Incluido el vecindario donde se desarrolla la historia: el recreo de su barriada natal, La Paz, pero en la ficción los rodajes se han llevado a Las Águilas, cerca de Cuatro Vientos.

En papel, de hecho, la narración transcurre en una ciudad que entremezcla Málaga y Madrid: hay una gran viñeta muy similar a la Gran Vía y otra donde aparece el mar. Es en esos escenarios donde ocurren las andanzas de Javier, el protagonista -que cuando se pone la capa es Titán, un superhéroe de barrio que salva al mundo mientras muestra un lado oscuro en lo cotidiano- y la de su vecino José Ramón, un tímido chico de pueblo que estudia oposiciones. Astiberri publicó hace poco los tres tomos de El Vecino juntos, así como otro con historias tan crudas como divertidas, nuevos personajes y diversos extras que bien merecen la pena. Las andanzas de Javier/Titán han tenido una gran acogida en Netflix, que ya ha confirmado la segunda temporada. Pepo Pérez ya se ha adelantado: está ultimando el cuarto volumen en papel, que publicará en 2021. Larga vida a Titán.