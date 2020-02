Borràs ataca a la justicia ante la causa por los contratos a dedo

Laura Borràs ha intensificado en los últimas días su estrategia victimista ante la causa judicial que tiene abierta, en el Tribunal Supremo, por los contratos supuestamente ilegales que adjudicó cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En la línea seguida por antiguos cargos de Convergència acusados de corrupción, Borràs sostiene que el tribunal ha vulnerado sus derechos y le ha tendido una “trampa”, como reiteró ayer en una entrevista en el diario Ara.

Para protestar por ese supuesto ataque judicial, Borràs rechazó el ofrecimiento del tribunal para declarar el pasado viernes de forma “voluntaria”. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso debía aclarar la naturaleza de los contratos que presuntamente adjudicó a un amigo informático por valor de 260.000 euros cuando estaba al frente de la ILC, un organismo de promoción de la literatura catalana. La investigación considera acreditado que Borràs fraccionó de forma ilegal una serie de contratos sobre el portal web para poder adjudicarlos a dedo (sin concurso público) y “beneficiar” a un amigo suyo, Isaías Herrero. En la causa constan llamadas telefónicas del informático que no la dejan en buen lugar. Y también correos electrónicos entre ambos en los que mencionan que deben presentarse presupuestos distintos para unos mismos trabajos.

“La juez que llevó el caso decretó el secreto de sumario impidiendo mi defensa (...) La causa es nula de pleno derecho, las diligencias no se habrían tenido que hacer nunca”, insistió en la entrevista. Preguntada si considera que sufre una causa política, no dijo ni sí ni no, pero afeó que se refieran a ella en la causa como “una conocida independentista”.

Borràs, que dejó el ILC cuando Quim Torra la nombró consejera de Cultura y es persona de la máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont, es una de las mejor situadas para suceder a Torra como candidata a la Generalitat. Borràs comparte con ambos abogado, Gonzalo Boye, que ha hecho de la confrontación con los tribunales su principal estrategia de defensa.