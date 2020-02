Las plantas que iban a decorar el MWC, en rebajas

“Outlet. Stock de plantas de alta calidad del Mobile World Congress 2020”. Es el anuncio que ha insertado en Facebook el vivero ViversBarri, de Gavà (Baix Llobregat) , para dar salida a los cientos de plantas con las que iban a engalanar el interior de los salones de la Fira del MWC. “Muchas son plantas delicadas que no podemos almacenar aquí, y antes de que se echen a perder se ha decidido montar un Outlet”, explica Tere, una de las encargadas de ViversBarri. Los días de ventas rebajadas son este fin de semana: hoy y mañana. Aunque ayer la voz ya había corrido y tenían compradores a la caza de gangas en flores y plantas. Los precios atraían: desde un euro a 30.

La empresa había sido contratada por otra firma para suministrar plantas y algunas flores para los accesos exteriores de los pabellones de la Fira. Salones de expositores, zonas intermedias y salas de prensa eran algunas de las partes que tenían que ajardinar. En su caso, la factura ascendía a 10.000 euros. No era el primer año que suministraban planta al MWC y nunca habían tenido problemas. La cancelación súbita del evento les ha cogido con toda la planta en anaqueles y decenas y decenas de jardineras listas para ser transportada al MWC a partir del lunes de la semana próxima. Anulado el evento, el vivero, que no tenía asegurado el encargo y no ve muchas posibilidades de recuperar lo gastado, ha optado por ponerlas a la venta para recuperar algo y dar salida a los cientos de plantas.

Por debajo de coste

“Algunas plantas no pueden aguantar mucho fuera —están parcialmente a cubierto— así que se decidido rebajar el precio a la mitad, aunque en algunos casos se venderá por debajo del precio de coste”, añaden desde. Las plantas estaban ayer dispuestas en una amplia zona, ocupando la estructura de un invernadero. Decenas de hiedras —a cinco euros — estaban colgadas a la espera de un comprador. Lo mismo que espléndidas kentias —a 20 euros—, frondosos helechos —a cinco— o un ejército de flores blancas pathyphillum, a 10 euros la jardinera. Tupidas arecas, tilandsias, y grandes fatsias son otras de las plantas que se venderán en rebajas este fin de semana.