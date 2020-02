Asociaciones ecologistas crean una plataforma en contra de la ampliación del puerto y del aeropuerto de Barcelona

Una veintena de asociaciones ambientales y sociales han presentado este jueves la plataforma Zeroport con el objetivo principal de parar los planes de ampliación tanto del puerto como del aeropuerto. Jaume Osete, activista de Extinció o Rebel·lió, ha exigido que “el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat actúen en consecuencia a la emergencia climática que ellos mismos han declarado y así dejemos de cavar nuestra propia tumba”.

Las reivindicaciones de la nueva plataforma se estructuran en varios puntos. El principal es la retirada de los proyectos de ampliación de las terminales de cruceros y de contenedores del Puerto de Barcelona, así como de la tercera pista del aeropuerto. Además, reclaman que, en el marco de la declaración de emergencia climática, se concreten las reducciones de vuelos y rutas marítimas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, piden la eliminación de los privilegios fiscales y las ayudas que reciben estas dos infraestructuras para favorecer el uso de las redes ferroviarias, “menos contaminantes y que, con pequeñas inversiones, estarían preparadas para acoger estos cambios”, ha detallado Maria Garcia, portavoz de Ecologistes en Acció.

Zeroport también exige que se amplíe la protección del Parc Agrari del Llobregat y que se reparen los daños provocados por el puerto y el aeropuerto. Jose García, vicepresidente de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Nacional (DEPANA), ha lamentado que las compensaciones que estas infraestructuras debían haber pagado por los desperfectos al entorno “no se han llevado a cabo y tampoco se plantean soluciones a pesar del agravamiento exponencial del clima”. Josep Velasco, presidente de Prou Soroll, ha tachado de “comedia” la ampliación del aeropuerto. “Aena sabe que no se llevará a término por prohibiciones de la Unión Europea para la protección de espacios naturales”. Con todo, Maria Garcia ha admitido que todavía no cuentan con el apoyo de los sindicatos. "Pero los estamos buscando”, ha añadido.

La plataforma se constituye en respuesta a los planes de ampliación del puerto de Barcelona y al anuncio realizado por Aena de inversión de cerca de 1.500 millones de euros para el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que comportaría la ampliación de la pista más cercana a la costa. La portavoz de Ecologistes en Acció ha explicado que la plataforma se ha creado para “articular la lucha de distintas entidades ecológicas y sociales” que hace tiempo que reclaman “un giro en las actuaciones de estas dos infraestructuras”.

La plataforma la forman una veintena de entidades por el clima, la desmasificación del turismo y la protección de los espacios naturales y las poblaciones locales. Entre ellas, Ecologistes en Acció, Fridays for Future Barcelona, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire o la Assemblea de Barris Pel Decreixement Turistic.