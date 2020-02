Zapatero asegura que Barcelona es la cocapital de España

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defendió ayer que Barcelona es, de facto, la cocapital de España. “No necesita que nadie la nombre cocapital porque ya lo es. Una cosa es tener autoridad y otro ser autoridad y Barcelona tiene autoridad por sí misma no porque se lo imponga nadie”, reflexionó el expresidente en la sede del PSC de Barcelona.

El que fuera expresidente entre 2004 y 2011 participó en un acto de los socialistas bajo el título Las capitalidades de Barcelona, en el que compartió escenario con el expresidente de la Generalitat José Montilla y con el primer teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

El expresidente de la Generalitat lamentó que cada vez que se ha hablado de la cocapitalidad de Barcelona se despiertan “recelos” en los sectores más conservadores. Montilla defendió que las grandes gestas de la capital catalana como los Juegos Olímpicos de 1992 han tenido lugar siempre que ha habido “complicidad” entre gobierno central y el de la Generalitat. El expresident criticó que los gobiernos convergentes nunca han querido apostar por reforzar el papel del área metropolitana para integrar políticas y ganar en eficiencia.

Collboni aseguró que la reunión que tuvo lugar la semana pasada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa Ada Colau pone fin a un “largo invierno institucional” que supone el volver a estrechar lazos entre administraciones y potenciar el papel de la ciudad catalana como cocapital española. Por otro lado, Zapatero aseguró que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez supone un punto de inflexión después de una época marcada por el proceso independentista en la Generalitat y los años de gobierno de Mariano Rajoy en la Moncloa: “Estos 10 años perdidos los tenemos que recuperar en cuatro. Y aún mejor si es en menos tiempo”.

Tras el acto en la sede del PSC de Barcelona, el expresidente fue el encargado de leer el pregón del Gremio de Restauración de Barcelona con motivo de la festividad de Santa Eulàlia. Durante su discurso recurrió una decena de ocasiones al “diálogo” como solución para acabar con la crisis entre Cataluña y el resto del Estado. “El diálogo es la contraseña de la convivencia, el diálogo no es renunciar, el diálogo es el método de la inteligencia, el diálogo no es debilidad, el diálogo es confianza en las ideas y defensa de los argumentos, el diálogo es una apelación a la razón, el diálogo es la palabra que ha fundado los mejores resultados a lo largo de la historia política”, afirmó.

“Ojalá en cada esquina de Cataluña tengamos una mesa de diálogo reflejo de la que va a haber entre el Gobierno de España y Cataluña”, advirtió. Zapatero aseguró que es el momento de sustituir palabras como “procés, 155, conflicto o traición” por las de “respeto, tolerancia, eliminación del insulto reconocimiento de quien no piensa como tú”. Zapatero llamó a “superar los prejuicios” y lanzó a un guiño a favor de la desjudicialización de la política al afirmar que esta se desenvuelve mejor en la reflexión que en los tribunales.