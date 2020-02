Torrent pide que el mediador no sea “un elemento inhabilitante”

El presidente del Parlament y dirigente de ERC, Roger Torrent, ha dicho que "estaría bien" y "sería importante" que un mediador se sentara en la mesa de negociación entre gobiernos central y catalán, pero ha pedido que esa no sea "una condición sine qua non" ni "un elemento inhabilitante". En declaraciones este lunes a Ràdio 4, Torrent ha apuntado que en situaciones comparables a la actual crisis catalana la figura de un mediador ha sido "un elemento esencial" para hacer avanzar el diálogo, y por tanto ha indicado que en este caso también sería "una pieza que podría ser muy interesante y positiva".

Se trataría, en el mejor de los casos, de "una figura internacional y de avalado prestigio" en la materia, ha señalado. "Pero vuelvo a repetir: es un elemento que se puede poner sobre la mesa, pero no debe ser un elemento inhabilitante para la mesa de negociación", ha resuelto.

Las palabras de Torrent llegan después de que el sábado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijera que iba a trasladar al Ejecutivo central que "el diálogo se tiene que hacer con un mediador" dado que "el Parlament votó con los votos de ERC, JxCat y la CUP que lo hiciéramos, y el presidente del país se debe a su Parlament".

Torrent, por su parte, ha afirmado que la mesa de negociación entre gobiernos es "la única oportunidad para resolver de forma negociada este conflicto", y ha avisado: "Ahora que tenemos la oportunidad y no la podemos dejar perder". El presidente de la cámara legislativa ha asegurado que la parte catalana se sienta a negociar "por convicción" mientras que, hasta la fecha, "quien no ha comparecido nunca es el Gobierno del Estado". "Y ahora comparece no porque quiera, sino porque lo debe hacer" después de que así el PSOE lo acordara con ERC debido, exclusivamente, a la "situación aritmética del Congreso".