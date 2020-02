Entrevista a Eva Granados, portavoz del PSC.

Eva Granados (Barcelona, 1975) consolidó en el último congreso del PSC su condición de número dos del partido y fue nombrada viceprimera secretaria. Desde 2015 es la portavoz en el Parlament, donde marca de cerca a los diputados y también el discurso de los socialistas catalanes, que reclaman elecciones inmediatas y que no se aprueben los presupuestos.

Pregunta. ¿Por qué se oponen a la ley de presupuestos?

Respuesta. Son los presupuestos de un Gobierno independentista que tiene como objetivo la autodeterminación y la construcción de una república. Nosotros nunca podemos ser socios de un Gobierno roto y que tiene un presidente desautorizado que ha dado por acabada la legislatura. Lo que toca es convocar elecciones y no hipotecar al futuro gobierno.

P. ¿Por qué tienen tantas prisas en que haya elecciones? ¿Quizás porque ahora le puede ir mejor que en unos meses?

R. La mayor parte de los catalanes y una parte de los votantes independentistas están agotados de este proceso de ocho años que no ha aportado ninguna competencia nueva a la Generalitat, ni más recursos, solo más desigualdad socioeconómica. Cataluña ha de pasar página.

P. ¿Cómo se pasa página si desde las elecciones de 2012 hay entre 1,7 y 2,1 millones de votantes independentistas?

R. Pasar página quiere decir dejar de pensar en la unilateralidad, en desobedecer las leyes, superar la división social y pensar en la reconciliación. Tenemos en España un gobierno muy dialogante que quiere afrontar los problemas y el independentismo tiene un debate interno entre el sector pragmático y el que se reivindica legitimista.

P. ¿Se plantea el PSC pasar página pactando con el independentismo pragmático?

R. En ningún momento. Si me está preguntando si el PSC va a posibilitar un tripartito [con Esquerra y los comunes], ya le digo que no haremos presidente a ningún candidato o candidata independentista porque tenemos otro proyecto.

P. Pero si la aritmética de Esquerra, el PSC y los comunes suma, como señalan muchas encuestas, ¿los socialistas rechazarían el tripartito?

R. No me dedico a hacer futuribles y a contar escaños si no se han convocado las elecciones. El PSC no va a estar en ningún proyecto que tenga que ver con el independentismo, sea del partido que sea, ni siquiera con una abstención.

P. Pero en 2011 el PSC se abstuvo y facilitó la investidura de Artur Mas, ¿podría repetirse esa situación con un candidato de ERC?

R. En 2011 se llegó un acuerdo con Mas que duró el tiempo que tardó en bajar del atril para pactar con el PP. Ha llovido mucho desde entonces.

P. ¿El aumento electoral que vaticinan las encuestas para el PSC vendrá del votante desencantado con Ciudadanos?

R. En 2017 Inés Arrimadas supuso el contragolpe a la ofensiva del independentismo. Ciudadanos se ha escorado y ha jugado al papel del nacionalismo español. Esperemos que sus votantes valoren si el voto que hicieron fue útil o no, con una candidata a la fuga que se fue a Madrid y ni se presentó a la investidura. Y también hay mucha gente que ha visto que les han mentido sistemáticamente.

P. ¿Van a explotar el mensaje de la mentira en la campaña electoral?

R. Los mismos independentistas se están diciendo ahora las verdades del barquero. Es el momento de decir que se ha estado mintiendo a mucha gente durante mucho tiempo y que eso es insostenible. El PSC quiere un gobierno que aplique las tres que necesita la economía catalana: más derechos, la descarbonización y la digitalización. Y más inglés en las aulas

P. ¿Más inglés y menos catalán?

R. Más inglés, más catalán y más castellano donde sea necesario. Lo que queremos es que al final de la escolarización los jóvenes dominen el catalán y el castellano y que introduzcamos el inglés. Por eso hemos pedido que se flexibilice la inmersión lingüística. El monolingüismo no es la solución a nada. Tenemos la suerte de tener dos lenguas oficiales. Hemos de proteger la más débil que es el catalán, pero hemos que enorgullecernos y poner en valor el castellano.